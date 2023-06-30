«Рубль во многом зависит от цен на нефть, а они падают. Кроме того, не смотря на санкции, импорт наращивает позиции. При чем не столько в объеме, сколько в цене. Все это делает рубль как бы менее востребованным на мировом рынке», — рассказала Анастасия Миронова.