Posted Сегодня, 18:28
Published Сегодня, 18:28
Modified Сегодня, 18:30
Updated Сегодня, 18:30
Доллар начал расти в последнюю неделю июня. Анастасия Миронова связывает такую динамику с событиями, которые развернулись из-за мятежа Евгения Пригожина.
«Ситуация в геополитике накалилась, у всех сложилось впечатление, что грядут какие-то изменения. Ведущие мировые валюты не могли не отреагировать. Рубль ослаб как раз из-за того, что центром таких событий стала Россия», — пояснила эксперт.
Рубль, по словам эксперта, продолжает сдавать позиции уже два месяца.
«Рубль во многом зависит от цен на нефть, а они падают. Кроме того, не смотря на санкции, импорт наращивает позиции. При чем не столько в объеме, сколько в цене. Все это делает рубль как бы менее востребованным на мировом рынке», — рассказала Анастасия Миронова.
Она добавила, что рубль начнет восстанавливать позиции, как только будут урегулированы последствия событий 24 июня. Это, по ее словам, может занять около месяца.
Ранее RostovGazeta писала о том, что бензин и дизельное топливо подорожали в Ростовской области в июне.