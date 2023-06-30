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Published Сегодня, 18:28

Modified Сегодня, 18:30

Updated Сегодня, 18:30

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Ростовский экономист Миронова объяснила, что будет с рублем в июле

30 июня 2023, 18:28
Фото: 1MI
Ростовский экономист Миронова объяснила, что будет с рублем до конца лета
Рубль снова начнет расти в цене с августа, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский экономист Анастасия Миронова

Доллар начал расти в последнюю неделю июня. Анастасия Миронова связывает такую динамику с событиями, которые развернулись из-за мятежа Евгения Пригожина.

«Ситуация в геополитике накалилась, у всех сложилось впечатление, что грядут какие-то изменения. Ведущие мировые валюты не могли не отреагировать. Рубль ослаб как раз из-за того, что центром таких событий стала Россия», — пояснила эксперт.

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Рубль, по словам эксперта, продолжает сдавать позиции уже два месяца.

«Рубль во многом зависит от цен на нефть, а они падают. Кроме того, не смотря на санкции, импорт наращивает позиции. При чем не столько в объеме, сколько в цене. Все это делает рубль как бы менее востребованным на мировом рынке», — рассказала Анастасия Миронова.

Она добавила, что рубль начнет восстанавливать позиции, как только будут урегулированы последствия событий 24 июня. Это, по ее словам, может занять около месяца.

Ранее RostovGazeta писала о том, что бензин и дизельное топливо подорожали в Ростовской области в июне.

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