Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Днем в соцсетях стали появляться видео от очевидцев, которые стали свидетелями ЧП в районе Приморско-Ахтарска. Около 16.00 мск в воскресенье, 2 июля, в городе услышали мощный хлопок, после чего в небо поднялся столб дыма, а в ближайших дворах сработали сигнализации автомобилей. Жители в соцсетях предположили, что мощный хлопок был звуком взрыва.
Уже позже в своем личном Telegram-канале глава Краснодарского края объявил, что жертв у ЧП не было, в настоящий момент местные органы власти и специальные службы пытаются установить причины и обстоятельства произошедшего.
«Жертв и пострадавших нет. По предварительной информации, жилые дома и объекты инфраструктуры не повреждены. Сейчас выясняются причины произошедшего», — сказано в сообщении губернатора.
Обращаем внимание, причины произошедшего до сих пор неизвестны даже органам местной власти, а потому данные будут обновляться по мере появления новой информации.
Ранее донские саперы обезвредили более четырех тысяч взрывчатых устройств на территории Донбасса.