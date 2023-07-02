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На Кубани выясняют обстоятельства ЧП в Приморско-Ахтарске

2 июля 2023, 15:02
Фото: t.me/bbbreaking
На Кубани выясняют обстоятельства ЧП в Приморско-Ахтарске
В Краснодарском крае выясняют обстоятельства предположительного взрыв, произошедшего в Приморско-Ахтарске, информация об этом появилась в Telegram-канале губернатора Вениамина Кондратьева.

Днем в соцсетях стали появляться видео от очевидцев, которые стали свидетелями ЧП в районе Приморско-Ахтарска. Около 16.00 мск в воскресенье, 2 июля, в городе услышали мощный хлопок, после чего в небо поднялся столб дыма, а в ближайших дворах сработали сигнализации автомобилей. Жители в соцсетях предположили, что мощный хлопок был звуком взрыва.

Уже позже в своем личном Telegram-канале глава Краснодарского края объявил, что жертв у ЧП не было, в настоящий момент местные органы власти и специальные службы пытаются установить причины и обстоятельства произошедшего.

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«Жертв и пострадавших нет. По предварительной информации, жилые дома и объекты инфраструктуры не повреждены. Сейчас выясняются причины произошедшего», — сказано в сообщении губернатора.

Обращаем внимание, причины произошедшего до сих пор неизвестны даже органам местной власти, а потому данные будут обновляться по мере появления новой информации.

Ранее донские саперы обезвредили более четырех тысяч взрывчатых устройств на территории Донбасса.

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