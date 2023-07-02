Днем в соцсетях стали появляться видео от очевидцев, которые стали свидетелями ЧП в районе Приморско-Ахтарска. Около 16.00 мск в воскресенье, 2 июля, в городе услышали мощный хлопок, после чего в небо поднялся столб дыма, а в ближайших дворах сработали сигнализации автомобилей. Жители в соцсетях предположили, что мощный хлопок был звуком взрыва.