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В Ростове-на-Дону полицейские начали проверку из-за выброшенного на улицу хлама

2 июля 2023, 09:57
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону началась проверка после появившейся информации о брошенном на улице Туполева мусоре, сообщили в региональном УМВД.

Telegram-канал «Privet_Rostov_ru» опубликовал видео, на котором из автомобиля выбрасывали крупногабаритный мусор. В том числе деревянные поддоны просто на асфальт.

В результате обочина дороги на улице Туполева оказалась захламлена.

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«Сотрудники полиции проводят проверку после размещенного видео. После этого будут приняты меры реагирования в соответствии с законодательством», — прокомментировали в УМВД.

Ранее в Ростове территория рядом с домом в Кривошлыковском превратилась в свалку.

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