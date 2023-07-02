Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
Telegram-канал «Privet_Rostov_ru» опубликовал видео, на котором из автомобиля выбрасывали крупногабаритный мусор. В том числе деревянные поддоны просто на асфальт.
В результате обочина дороги на улице Туполева оказалась захламлена.
«Сотрудники полиции проводят проверку после размещенного видео. После этого будут приняты меры реагирования в соответствии с законодательством», — прокомментировали в УМВД.
Ранее в Ростове территория рядом с домом в Кривошлыковском превратилась в свалку.