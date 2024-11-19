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2024
Появились кадры взрыва беспилотника у трассы в Ростовской области
19 ноября, 12:09
Две девочки-подростка пострадали Ростовской области в ДТП с 18-летним водителем
18 августа, 13:48
Компания брата ростовского депутата отремонтирует улицу Малиновского за 117,5 млн
В Ростове ремонтом улицы Малиновского займется компания брата ростовского депутата Сергея Рожкова, информация об этом появилась на портале закупок.
15 марта, 07:55
В Ростовской области начала разрушаться дорога, которую отремонтировали за 92 млн руб
13 января, 06:23
Водитель фуры перекрыл проезд по трассе в Ростовской области
В Ростовской области попала в аварию фура с прицепом и перекрыла дорогу, сообщили водители в соцсетях.
10 января, 14:18
2023
Два грузовика столкнулись на трассе Ростов — Азов, перекрыв дорогу
30 ноября 2023, 12:59
В Ростове-на-Дону на ходу сгорела иномарка
29 сентября 2023, 10:03
В Ростове-на-Дону полицейские начали проверку из-за выброшенного на улицу хлама
В Ростове-на-Дону началась проверка после появившейся информации о брошенном на улице Туполева мусоре, сообщили в региональном УМВД.
2 июля 2023, 09:57

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