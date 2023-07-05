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Жителей Ростова предупредили о 40-градусной жаре до конца недели

5 июля 2023, 16:31
Фото: 1MI
Температура воздуха на этой неделе в Ростове будет достигать +40 градусов
Температура воздуха на этой неделе в Ростове будет достигать +40 градусов, рассказали в управлении по делам ГО и ЧС города.

До конца недели температура воздуха в Ростове повысится до +39 — +40 градусов. Спасатели предупреждают, что жара может стать причиной пожаров, а также оказать негативное влияние на самочувствие ростовчан.

В такую погоду запрещается разводить костры, сжигать сухую траву в лесах и на дачных участках, а также по берегам водоемов.

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Горожан просят внимательно следить за своим самочувствием и не допускать перегрева на улице, пить больше воды и снизить физические нагрузки.

Напомним, высший класс пожарной опасности объявлен в Ростовской области 5 и 6 июля.

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