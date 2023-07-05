Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
До конца недели температура воздуха в Ростове повысится до +39 — +40 градусов. Спасатели предупреждают, что жара может стать причиной пожаров, а также оказать негативное влияние на самочувствие ростовчан.
В такую погоду запрещается разводить костры, сжигать сухую траву в лесах и на дачных участках, а также по берегам водоемов.
Горожан просят внимательно следить за своим самочувствием и не допускать перегрева на улице, пить больше воды и снизить физические нагрузки.
Напомним, высший класс пожарной опасности объявлен в Ростовской области 5 и 6 июля.