Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Система ПВО сбила украинскую ракету в небе над Донецком 9 июля. Инцидент произошел около 12 часов дня. К счастью, никто не пострадал. От обломков ракеты пострадала кровля нескольких домов города.
Власти Ростовской области не уточняли, какой ракетой ВСУ пытались атаковать регион. Известно также, что сегодня система ПВО срабатывала в Крыму и Брянской области. Глава полуострова Аксенов заявил, что республику пытались атаковать крылатой ракетой.
Telegram-канал «Рыбарь» пишет, что удар по Ростовской области мог быть нанесен усовершенствованной зенитной ракетой комплекса С-200.
В штабе ЮВО также пока не комментируют работу ПВО в Донецке.
Ранее политолог Гусий объяснил, зачем Украина ударила ракетой по Ростовской области и Крыму.