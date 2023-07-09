Власти Ростовской области не уточняли, какой ракетой ВСУ пытались атаковать регион. Известно также, что сегодня система ПВО срабатывала в Крыму и Брянской области. Глава полуострова Аксенов заявил, что республику пытались атаковать крылатой ракетой.