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Стало известно, какой ракетой могли атаковать Ростовскую область 9 июля

9 июля 2023, 16:31
Фото: mil.ru
Удар по Ростовской области могли нанести крылатой или зенитной ракетой
Удар по Ростовской области могли нанести крылатой или зенитной ракетой, пишут различные эксперты.

Система ПВО сбила украинскую ракету в небе над Донецком 9 июля. Инцидент произошел около 12 часов дня. К счастью, никто не пострадал. От обломков ракеты пострадала кровля нескольких домов города.

Власти Ростовской области не уточняли, какой ракетой ВСУ пытались атаковать регион. Известно также, что сегодня система ПВО срабатывала в Крыму и Брянской области. Глава полуострова Аксенов заявил, что республику пытались атаковать крылатой ракетой.

Telegram-канал «Рыбарь» пишет, что удар по Ростовской области мог быть нанесен усовершенствованной зенитной ракетой комплекса С-200.

Система ПВО могла сработать дважды в Ростовской области 9 июля
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В штабе ЮВО также пока не комментируют работу ПВО в Донецке.

Ранее политолог Гусий объяснил, зачем Украина ударила ракетой по Ростовской области и Крыму.

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