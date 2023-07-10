Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
В ходе спецоперации в плен к ВСУ, вероятно, попал 35-летний боец Андрей Чумак из Ростовской области. Как пишет Donday.Новочеркасск, военнослужащий находится в расположении украинцев.
Чумак является уроженцем Новочеркасска. Он участвовал в боевых действиях в 72-й отдельной мотострелковой бригаде.
Близкие бойца надеются, что его обменяют.
Официальной информации о местонахождении Чумака пока не поступало.
Ранее сообщалось, что в ходе СВО в плен к ВСУ попал 40-летний военный из Ростовской области.