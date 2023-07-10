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В плен к ВСУ попал 35-летний боец из Ростовской области Андрей Чумак

10 июля 2023, 16:18
Фото: 1MI
В плен к ВСУ попал 35-летний боец из Ростовской области Андрей Чумак
В плен к ВСУ попал 35-летний уроженец Ростовской области Андрей Чумак, пишут СМИ.

В ходе спецоперации в плен к ВСУ, вероятно, попал 35-летний боец Андрей Чумак из Ростовской области. Как пишет Donday.Новочеркасск, военнослужащий находится в расположении украинцев.

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Чумак является уроженцем Новочеркасска. Он участвовал в боевых действиях в 72-й отдельной мотострелковой бригаде.

Близкие бойца надеются, что его обменяют.

Официальной информации о местонахождении Чумака пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в ходе СВО в плен к ВСУ попал 40-летний военный из Ростовской области.

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