Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Правительство Ростовской области в программе по борьбе с бедностью поставило цель к 2030 году снизить количество малоимущего населения до 7%. Малоимущими считаются те люди, которые живут на сумму меньше прожиточного минимума. Сейчас в Ростовской области она составляет 13 513 рублей.
Власти утверждают, что бедное население в регионе в 2022 году составило 10,5% от общего количества местных жителей. Цифра год от года снижается. Однако в 2023 году впервые наметился рост числа малоимущих. По прогнозам, к концу года они будут составлять 10,9% от всего населения.
При этом со следующего года ситуация вновь должна улучшиться. Показатель бедности начнет снижаться до 0,5 — 0,6% в год. Добиться такого результата чиновники намерены благодаря увеличению размера зарплат бюджетникам, новым мерам социальной поддержки и трудоустройству граждан.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области за чертой бедности живет каждый десятый местный житель.