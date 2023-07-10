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Власти спрогнозировали рост бедности в Ростовской области

10 июля 2023, 15:12
Фото: pxhere.com
Власти спрогнозировали рост бедности в Ростовской области
По итогам текущего года в Ростовской области ожидается рост бедности, говорится в соответствующей программе правительства региона.

Правительство Ростовской области в программе по борьбе с бедностью поставило цель к 2030 году снизить количество малоимущего населения до 7%. Малоимущими считаются те люди, которые живут на сумму меньше прожиточного минимума. Сейчас в Ростовской области она составляет 13 513 рублей.

Власти утверждают, что бедное население в регионе в 2022 году составило 10,5% от общего количества местных жителей. Цифра год от года снижается. Однако в 2023 году впервые наметился рост числа малоимущих. По прогнозам, к концу года они будут составлять 10,9% от всего населения.

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При этом со следующего года ситуация вновь должна улучшиться. Показатель бедности начнет снижаться до 0,5 — 0,6% в год. Добиться такого результата чиновники намерены благодаря увеличению размера зарплат бюджетникам, новым мерам социальной поддержки и трудоустройству граждан.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области за чертой бедности живет каждый десятый местный житель.

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#Алина Заярная#Правительство Ростовской области#Бедность в Ростовской области#Общество#Новости#Ростовская область
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