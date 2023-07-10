Власти утверждают, что бедное население в регионе в 2022 году составило 10,5% от общего количества местных жителей. Цифра год от года снижается. Однако в 2023 году впервые наметился рост числа малоимущих. По прогнозам, к концу года они будут составлять 10,9% от всего населения.