Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
ВСУ нанесли удар по юго-западной части Луганска. Город находится в 35 километрах от Ростовской области. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил ТАСС, что удар, предположительно, был нанесен с помощью дальнобойных кассетных боеприпасов. На это указывают раскатистые звуки взрывов.
«То есть взрыв не один был, а их было большое количество и практически одновременно», — говорит Марочко.
Однако какая именно ракета была использована украинскими военными, подполковник предположить не рискнул.
Ранее сообщалось, что Франция может передать Украине ракеты SCALP-EG, способные долететь до Ростова.