ВСУ нанесли удар по юго-западной части Луганска. Город находится в 35 километрах от Ростовской области. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил ТАСС, что удар, предположительно, был нанесен с помощью дальнобойных кассетных боеприпасов. На это указывают раскатистые звуки взрывов.