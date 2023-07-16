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ВСУ ударили кассетными боеприпасами в 35 километрах от Ростовской области

16 июля 2023, 08:11
Фото: 1MI
Вооруженные силы Украины произвели удар по Луганску
Вооруженные силы Украины произвели удар по Луганску, город находится в 35 километрах от Ростовской области, пишет ТАСС.

ВСУ нанесли удар по юго-западной части Луганска. Город находится в 35 километрах от Ростовской области. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил ТАСС, что удар, предположительно, был нанесен с помощью дальнобойных кассетных боеприпасов. На это указывают раскатистые звуки взрывов.

«То есть взрыв не один был, а их было большое количество и практически одновременно», — говорит Марочко.

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Однако какая именно ракета была использована украинскими военными, подполковник предположить не рискнул.

Ранее сообщалось, что Франция может передать Украине ракеты SCALP-EG, способные долететь до Ростова.

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