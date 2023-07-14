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«Как же было страшно!»: жители Таганрога рассказали о жутком хлопке 14 июля

14 июля 2023, 16:44
Фото: Pxhere.com
Жуткий шум, напоминающий хлопок, напугал жителей Таганрога

Жители Таганрога рассказали о жутком шуме из-за самолета 14 июля

Жуткий шум, напоминающий хлопок, напугал жителей Таганрога, позже выяснилось, что его причиной стал переход самолета на сверхзвуковую скорость.

Жители Таганрога сообщили о жутком шуме, напоминающем взрыв или хлопок. «Сердце в пятки ушло», «Аж стены задрожали», «Господи, все побросали от воя этого», «Как же было страшно», — пишут они.

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Позже сити-менеджер Таганрога Андрей Фатеев сообщил, что причиной хлопка стал переход самолета на сверхзвуковую скорость. Он призвал граждан успокоиться и не поддаваться панике.

«Спокойствие, только спокойствие! Да мы уже как удавы тут все спокойны», «Вы не одиноки!
Или, может, уже привыкла к звукам летающих вертушек и не обратила внимания», — отвечают на призывы сити-менеджера жители Таганрога.

Напомним, вчера другое ЧП произошло в Таганроге. Там вертолет Ми-28 зацепил и оборвал провода.

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