Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
Жители Таганрога сообщили о жутком шуме, напоминающем взрыв или хлопок. «Сердце в пятки ушло», «Аж стены задрожали», «Господи, все побросали от воя этого», «Как же было страшно», — пишут они.
Позже сити-менеджер Таганрога Андрей Фатеев сообщил, что причиной хлопка стал переход самолета на сверхзвуковую скорость. Он призвал граждан успокоиться и не поддаваться панике.
«Спокойствие, только спокойствие! Да мы уже как удавы тут все спокойны», «Вы не одиноки!
Или, может, уже привыкла к звукам летающих вертушек и не обратила внимания», — отвечают на призывы сити-менеджера жители Таганрога.
Напомним, вчера другое ЧП произошло в Таганроге. Там вертолет Ми-28 зацепил и оборвал провода.