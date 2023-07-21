Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Аналитики изучили, в каких регионах России чаще всего покупают жилье в новостройках этим летом. Эксперты не брали в расчет Москву, Санкт-Петербург и их агломерации — на них и так приходится 47% всех запросов.
Самым привлекательным регионов для покупки жилья и переезда стал Краснодарский край. Рынок местных новостроек изучали 9,5% россиян. Квартиры в Краснодарском крае чаще всего покупают жители Ростовской области, Москвы, Санкт- Петербурга и Крыма. Из-за высокого спроса жилье на Кубани подорожало за год на 26%.
Второе и третье место среди самых популярных регионов для переезда отошло Тюменской (3,4% соискателей жилья) и Калининградской (2,7% соискателей жилья) областям.
Ростовская область в топе заняла седьмое место. Купить тут жилье хотят 2,3% россиян. Столько же, к слову, хотят приобрести жилье и в Крыму.
Между тем риелторы рассказали, что в Ростове пустуют 48% нераспроданных квартир в новостройках.