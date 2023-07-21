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Ростовская область вошла в топ-10 популярных регионов для переезда летом 2023 года

21 июля 2023, 12:51
Фото: 1MI
Ростовская область вошла в топ-10 популярных регионов для переезда летом 2023 года
Ростовская область вошла в топ-10 самых привлекательных регионов России для переезда и покупки недвижимости, сообщили эксперты «Авито. Недвижимость».

Аналитики изучили, в каких регионах России чаще всего покупают жилье в новостройках этим летом. Эксперты не брали в расчет Москву, Санкт-Петербург и их агломерации — на них и так приходится 47% всех запросов.

Самым привлекательным регионов для покупки жилья и переезда стал Краснодарский край. Рынок местных новостроек изучали 9,5% россиян. Квартиры в Краснодарском крае чаще всего покупают жители Ростовской области, Москвы, Санкт- Петербурга и Крыма. Из-за высокого спроса жилье на Кубани подорожало за год на 26%.

Второе и третье место среди самых популярных регионов для переезда отошло Тюменской (3,4% соискателей жилья) и Калининградской (2,7% соискателей жилья) областям.

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Ростовская область в топе заняла седьмое место. Купить тут жилье хотят 2,3% россиян. Столько же, к слову, хотят приобрести жилье и в Крыму.

Между тем риелторы рассказали, что в Ростове пустуют 48% нераспроданных квартир в новостройках.

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