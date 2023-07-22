Сервис «Спарк» сообщает, что ООО «Евросоюз» зарегистрировано в Ростовской области 11 лет назад. Директором предприятия является Ольга Погосова. Главной сферой деятельности компании является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Доходы предприятия в прошлом году составили 99 миллионов рублей, а чистая выручка — 52 миллиона рублей.