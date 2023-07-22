Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Департамент имущественных и земельных отношений Ростова подал иск к компании «Евросоюз». Чиновники считают, что организация, занимающаяся недвижимостью, незаконно обогатилась на 9,3 миллиона рублей. Также власти насчитали «Евросоюзу» два миллиона рублей долга по процентам.
В судебном постановлении не уточняется, как именно, по мнению ДИЗО, незаконно обогатилась компания. Иск только приняли к рассмотрению. Первое заседание по делу пройдет 22 августа.
Сервис «Спарк» сообщает, что ООО «Евросоюз» зарегистрировано в Ростовской области 11 лет назад. Директором предприятия является Ольга Погосова. Главной сферой деятельности компании является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Доходы предприятия в прошлом году составили 99 миллионов рублей, а чистая выручка — 52 миллиона рублей.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала, за что судились ростовские компании в июне.