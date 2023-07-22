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ДИЗО Ростова собирается отсудить у «Евросоюза» 11 миллионов рублей

22 июля 2023, 14:56
Фото: 1MI
Департамент имущественных и земельных отношений Ростова подал иск к компании "Евросоюз"
Департамент имущественных и земельных отношений Ростова подал иск к компании «Евросоюз», сообщили в Арбитражном суде региона.

Департамент имущественных и земельных отношений Ростова подал иск к компании «Евросоюз». Чиновники считают, что организация, занимающаяся недвижимостью, незаконно обогатилась на 9,3 миллиона рублей. Также власти насчитали «Евросоюзу» два миллиона рублей долга по процентам.

В судебном постановлении не уточняется, как именно, по мнению ДИЗО, незаконно обогатилась компания. Иск только приняли к рассмотрению. Первое заседание по делу пройдет 22 августа.

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Сервис «Спарк» сообщает, что ООО «Евросоюз» зарегистрировано в Ростовской области 11 лет назад. Директором предприятия является Ольга Погосова. Главной сферой деятельности компании является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Доходы предприятия в прошлом году составили 99 миллионов рублей, а чистая выручка — 52 миллиона рублей.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала, за что судились ростовские компании в июне.

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