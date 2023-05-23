Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Арбитражный суд Ростовской области отказал Департаменту имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону в признании недействительным соглашения между компанией «Солнечный круг» и предпринимателем Игорем Вороновым. Иск чиновники подавали еще в декабре прошлого года.
Дело в том, что несколько лет назад «Солнечный круг», по договору с властями, вошел в состав АО «Киноконцертный комплекс „Юбилейный“», взяв на себя обязательства инвестора реконструкции старого советского кинотеатра «Россия» в Первомайском районе Ростова. Однако проект реализовать так и не удалось, поэтому «Солнечный круг» вышел из него, продав 75% своих акций предпринимателю Игорю Воронову.
ДИЗО оказался недоволен таким решением и обратился в суд, требуя признать передачу акций недействительной, так как «Солнечный круг» провернул сделку без согласования с властями, а значит, нарушил обязательства по реконструкции кинотеатра.
Однако суд с мнением ДИЗО не согласился и отказался вернуть «Солнечный круг» в состав АО «Киноконцертный комплекс „Юбилейный“». Будут ли чиновники подавать апелляцию, пока неизвестно.
Ранее ростовской алкогольной компании вернули иск к Ольге Бузовой на 1,1 миллиона евро.