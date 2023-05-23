Дело в том, что несколько лет назад «Солнечный круг», по договору с властями, вошел в состав АО «Киноконцертный комплекс „Юбилейный“», взяв на себя обязательства инвестора реконструкции старого советского кинотеатра «Россия» в Первомайском районе Ростова. Однако проект реализовать так и не удалось, поэтому «Солнечный круг» вышел из него, продав 75% своих акций предпринимателю Игорю Воронову.