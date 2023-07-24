Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
По словам риелтора, многие застройщики пытаются обмануть покупателей еще на этапе рекламы.
«Если идти по городу и смотреть на билборды, то создается впечатление, что чуть ли не каждый строящийся ЖК, даже не в центре — какой-то лакшери. На самом деле приставка „люкс“ — не более, чем маркетинговый ход», — поясняет эксперт.
По ее мнению, маркетологи строительных компаний обращают внимание аудитории на достоинства для «избранных и богатых».
«Базовые вещи типа закрытой дворовой территории или сада на крыше выдают за качества люксового жилья, хотя это не так. Балконы называют террасами, используют слова „привилегированный“, „люксовый“, „личный“, — замечает эксперт.
Фомина добавляет, что такой маркетинг позволяет застройщикам завышать реальную стоимость жилья на 20% и даже 30%.
Ранее RostovGazeta писала о том, что проект нового ЖК проходит общественные обсуждения в Ростове.