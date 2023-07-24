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«Люкс — это маркетинговая приставка»: ростовский риелтор пояснила статус лакшери-ЖК

24 июля 2023, 14:16
Фото: Яна Бешевая / 1MI

Риелтор заявила, что лишь 1% ЖК, строящихся в Ростове, принадлежит к сегменту «люкс»

Только 1% жилых комплексов, строящихся в Ростове, принадлежит к сегменту «люкс», об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский риелтор Алиса Фомина.

По словам риелтора, многие застройщики пытаются обмануть покупателей еще на этапе рекламы.

«Если идти по городу и смотреть на билборды, то создается впечатление, что чуть ли не каждый строящийся ЖК, даже не в центре — какой-то лакшери. На самом деле приставка „люкс“ — не более, чем маркетинговый ход», — поясняет эксперт.

По ее мнению, маркетологи строительных компаний обращают внимание аудитории на достоинства для «избранных и богатых».

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«Базовые вещи типа закрытой дворовой территории или сада на крыше выдают за качества люксового жилья, хотя это не так. Балконы называют террасами, используют слова „привилегированный“, „люксовый“, „личный“, — замечает эксперт.

Фомина добавляет, что такой маркетинг позволяет застройщикам завышать реальную стоимость жилья на 20% и даже 30%.

Ранее RostovGazeta писала о том, что проект нового ЖК проходит общественные обсуждения в Ростове.

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#Анна Ивченко#Жилье#Город#Эксклюзив#Ростов-на-Дону
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