Правильный режим сна: соблюдайте индивидуальные биоритмы

Важно избегать употребления кофеинсодержащих напитков за 3-6 часов до сна, так как они могут негативно влиять на организм. Также следует обратить внимание на условия в помещении, где вы планируете спать. Рекомендуется поддерживать температуру воздуха около 20°С летом и не более 22°С зимой, а также обеспечить влажность в пределах 40-60%. Приглушение естественного освещения, например с помощью плотных штор или жалюзи, может быть полезным.