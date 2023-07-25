Правильный режим сна: соблюдайте индивидуальные биоритмы

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Рекомендуется ложиться спать примерно в одно и то же время каждый день. Однако, необходимо учитывать индивидуальные биологические ритмы, которые могут меняться в течение жизни и зависеть от различных факторов, таких как социальные особенности и время года, пишет ИА RuNews24.ru
Перед сном рекомендуется закончить прием пищи за 1-2 часа. Также полезно снизить эмоциональную активность или совершить небольшую прогулку. Для создания уютной атмосферы перед сном можно заняться медитацией или послушать расслабляющую музыку.
Важно избегать употребления кофеинсодержащих напитков за 3-6 часов до сна, так как они могут негативно влиять на организм. Также следует обратить внимание на условия в помещении, где вы планируете спать. Рекомендуется поддерживать температуру воздуха около 20°С летом и не более 22°С зимой, а также обеспечить влажность в пределах 40-60%. Приглушение естественного освещения, например с помощью плотных штор или жалюзи, может быть полезным.