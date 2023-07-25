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Posted Сегодня, 11:27

Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Правильный режим сна: соблюдайте индивидуальные биоритмы

25 июля 2023, 11:27
Соблюдение режима сна является важным аспектом здорового образа жизни.

Рекомендуется ложиться спать примерно в одно и то же время каждый день. Однако, необходимо учитывать индивидуальные биологические ритмы, которые могут меняться в течение жизни и зависеть от различных факторов, таких как социальные особенности и время года, пишет ИА RuNews24.ru

Перед сном рекомендуется закончить прием пищи за 1-2 часа. Также полезно снизить эмоциональную активность или совершить небольшую прогулку. Для создания уютной атмосферы перед сном можно заняться медитацией или послушать расслабляющую музыку.

Важно избегать употребления кофеинсодержащих напитков за 3-6 часов до сна, так как они могут негативно влиять на организм. Также следует обратить внимание на условия в помещении, где вы планируете спать. Рекомендуется поддерживать температуру воздуха около 20°С летом и не более 22°С зимой, а также обеспечить влажность в пределах 40-60%. Приглушение естественного освещения, например с помощью плотных штор или жалюзи, может быть полезным.

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