Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Госдума приняла во втором чтении законопроект, уточняющий основания для запрета на выезд из России граждан, подлежащих призыву на военную службу. Уточняется, что запрет будет использоваться как временная мера, направленная на обеспечение явки гражданина в военкомат.
Покинуть Россию призывник не сможет со дня направления ему повестки. Решение о запрете выезда призывника из страны будет формироваться военкоматом в день направления гражданину повестки.
Ранее штрафы за неявку в военкомат предложили снизить в Ростовской области до 30 тысяч рублей.