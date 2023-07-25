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Призывникам из Ростовской области запретят выезжать за рубеж после получения повестки

25 июля 2023, 13:48
Фото: mil.ru
Призывникам из Ростовской области запретят выезжать за рубеж после получения повестки
Призывники в Ростовской области не смогут выехать в другие страны после получения повестки, соответствующий законопроект во втором чтении приняла Госдума.

Госдума приняла во втором чтении законопроект, уточняющий основания для запрета на выезд из России граждан, подлежащих призыву на военную службу. Уточняется, что запрет будет использоваться как временная мера, направленная на обеспечение явки гражданина в военкомат.

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Покинуть Россию призывник не сможет со дня направления ему повестки. Решение о запрете выезда призывника из страны будет формироваться военкоматом в день направления гражданину повестки.

Ранее штрафы за неявку в военкомат предложили снизить в Ростовской области до 30 тысяч рублей.

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#Алина Заярная#СМИ#Военкоматы Ростовской области#Госдума#Общество#Новости#Ростовская область
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