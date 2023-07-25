Спрос на жилье в Дубае среди российских граждан вырос на 60-70%

За 2022 год цены на жилье в Дубае выросли в среднем на 11%, что сделало инвестиции в недвижимость здесь привлекательными и прибыльными. Увеличившийся спрос на жилье также активизировал застройщиков, которые предлагают различные льготы и бонусы для привлечения покупателей, включая гибкие условия оплаты и предложения об отказе от определенных сборов и платежей.