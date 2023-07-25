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Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Спрос на жилье в Дубае среди российских граждан вырос на 60-70%

25 июля 2023, 12:35
По словам эксперта по недвижимости в Дубае Дмитрия Сибилева, спрос на жилье среди российских граждан в этом городе значительно увеличился на 60-70% по сравнению с 2021 годом.

Он отмечает, что рынок недвижимости в ОАЭ полностью восстановился после пандемии и неопределенности, благодаря стабильной экономике страны, устойчивому курсу валюты и благоприятным прогнозам развития, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

За 2022 год цены на жилье в Дубае выросли в среднем на 11%, что сделало инвестиции в недвижимость здесь привлекательными и прибыльными. Увеличившийся спрос на жилье также активизировал застройщиков, которые предлагают различные льготы и бонусы для привлечения покупателей, включая гибкие условия оплаты и предложения об отказе от определенных сборов и платежей.

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