Спрос на жилье в Дубае среди российских граждан вырос на 60-70%

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Он отмечает, что рынок недвижимости в ОАЭ полностью восстановился после пандемии и неопределенности, благодаря стабильной экономике страны, устойчивому курсу валюты и благоприятным прогнозам развития, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
За 2022 год цены на жилье в Дубае выросли в среднем на 11%, что сделало инвестиции в недвижимость здесь привлекательными и прибыльными. Увеличившийся спрос на жилье также активизировал застройщиков, которые предлагают различные льготы и бонусы для привлечения покупателей, включая гибкие условия оплаты и предложения об отказе от определенных сборов и платежей.