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Posted Сегодня, 05:03

Published Сегодня, 05:03

Modified Сегодня, 05:05

Updated Сегодня, 05:05

Байден неверно оценил жертвы пандемии COVID-19 в США, объявив о 100 погибших

26 июля 2023, 05:03
В последнее время глава США Джо Байден не перестает делать ляпы, демонстрируя свою старческую забывчивость.

И вот, в минувший день, в ходе обсуждения расширения доступа к услугам поддержания ментального здоровья, он неожиданно для всех присутствующих заявил, что всего 100 американцев стали жертвами пандемии коронавирусной инфекции в США, по информации РИА Новости.

Байден сказал: «Нас не покидает ощущение потери после пандемии: более 100 человек мертвы. Это 100 пустых стульев вокруг кухонных столов», пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

После этого представители американской администрации быстро поправили его, указав, что президент допустил ошибку в цифре статистики COVID-19. Вместо числа «100», которое он озвучил, правильное число смертей — «один миллион». Такова действительная статистика по смертности в США от коронавируса.

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