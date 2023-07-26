Байден неверно оценил жертвы пандемии COVID-19 в США, объявив о 100 погибших

И вот, в минувший день, в ходе обсуждения расширения доступа к услугам поддержания ментального здоровья, он неожиданно для всех присутствующих заявил, что всего 100 американцев стали жертвами пандемии коронавирусной инфекции в США, по информации РИА Новости.