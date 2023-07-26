Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
И вот, в минувший день, в ходе обсуждения расширения доступа к услугам поддержания ментального здоровья, он неожиданно для всех присутствующих заявил, что всего 100 американцев стали жертвами пандемии коронавирусной инфекции в США, по информации РИА Новости.
Байден сказал: «Нас не покидает ощущение потери после пандемии: более 100 человек мертвы. Это 100 пустых стульев вокруг кухонных столов», пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
После этого представители американской администрации быстро поправили его, указав, что президент допустил ошибку в цифре статистики COVID-19. Вместо числа «100», которое он озвучил, правильное число смертей — «один миллион». Такова действительная статистика по смертности в США от коронавируса.