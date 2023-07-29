Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Жители Ростова в соцсетях пожаловались, что якобы услышали звуки, похожие на выстрелы. Они делились своими наблюдениями в социальных сетях и предполагали, что это могут быть тренировки в воинской части.
Позже источник в правоохранительных органах рассказал, в воинской части в это время проходили показательные выступления.
По информации, полученной от администрации города, в Таганроге было принято решение отменить все массовые мероприятия из-за теракта, который произошел в пятницу, 28 июля.
В этот день российская система ПВО сбила украинскую ракету, но осколки упали на город и повредили здания. Шестнадцать человек получили ранения, и десять из них были доставлены в больницу.
На месте происшествия находятся медики, готовые помочь пострадавшим. Губернатор обещал оказать финансовую поддержку раненым. По факту теракта возбуждено уголовное дело, проводится следствие.
По прогнозам Гидрометцентра, в ночь на воскресенье, 30 июля, в Ростовской области ожидается похолодание. Температура может упасть до 17 градусов.
Местным жителям вечером в субботу также стоит готовиться к дождям и ветру, скорость которого может достигать семи метров в секунду.
В понедельник прогнозируется облачная погода с температурой 32 градуса. Во вторник, 1 августа, воздух прогреется до 35 градусов. В среду возможны дожди, но ближе к вечеру они прекратятся.