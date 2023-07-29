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На Дону появились новые последствия взрыва, а жители услышали звуки стрельбы

29 июля 2023, 15:45
Фото: 1MI
Жители Ростова-на-Дону услышали звуки стрельбы, в Таганроге отменили массовые мероприятия после теракта, а в регионе ожидаются похолодания, все самое интересное, в материале RostovGazeta.

Звуки стрельбы в Ростове

Жители Ростова в соцсетях пожаловались, что якобы услышали звуки, похожие на выстрелы. Они делились своими наблюдениями в социальных сетях и предполагали, что это могут быть тренировки в воинской части.

Позже источник в правоохранительных органах рассказал, в воинской части в это время проходили показательные выступления.

Последствия взрыва в Таганроге

По информации, полученной от администрации города, в Таганроге было принято решение отменить все массовые мероприятия из-за теракта, который произошел в пятницу, 28 июля.

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В этот день российская система ПВО сбила украинскую ракету, но осколки упали на город и повредили здания. Шестнадцать человек получили ранения, и десять из них были доставлены в больницу.

На месте происшествия находятся медики, готовые помочь пострадавшим. Губернатор обещал оказать финансовую поддержку раненым. По факту теракта возбуждено уголовное дело, проводится следствие.

Похолодания в Ростове

По прогнозам Гидрометцентра, в ночь на воскресенье, 30 июля, в Ростовской области ожидается похолодание. Температура может упасть до 17 градусов.

Местным жителям вечером в субботу также стоит готовиться к дождям и ветру, скорость которого может достигать семи метров в секунду.

В понедельник прогнозируется облачная погода с температурой 32 градуса. Во вторник, 1 августа, воздух прогреется до 35 градусов. В среду возможны дожди, но ближе к вечеру они прекратятся.

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