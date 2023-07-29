Резкие похолодания до +17 градусов накроют всю Ростовскую область с 30 июля

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
В регионе ожидается похолодание с осадками, а самым холодным днем на неделе будет суббота, когда температура в дневное время составит +26 °С.
Вместе с этим стоит готовиться к дождям и ветру со скоростью до семи метров в секунду. К вечеру температура опустится до +17 °С, а ветер и дождь должны утихнуть.
В понедельник синоптики прогнозируют облачную погоду с температурой 32 градуса, а во вторник, 1 августа, воздух прогреется до 35 градусов. В среду могут пройти дожди, но ближе к вечеру они прекратятся.
Ранее в Ростове назвали самые затапливаемые ливнями места. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.