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Резкие похолодания до +17 градусов накроют всю Ростовскую область с 30 июля

29 июля 2023, 09:09
Фото: 1MI
В Ростовской области в ночь на воскресенье, 30 июля, может похолодать до 17 градусов, сообщили в Гидрометцентре.

В регионе ожидается похолодание с осадками, а самым холодным днем на неделе будет суббота, когда температура в дневное время составит +26 °С.

Вместе с этим стоит готовиться к дождям и ветру со скоростью до семи метров в секунду. К вечеру температура опустится до +17 °С, а ветер и дождь должны утихнуть.

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В понедельник синоптики прогнозируют облачную погоду с температурой 32 градуса, а во вторник, 1 августа, воздух прогреется до 35 градусов. В среду могут пройти дожди, но ближе к вечеру они прекратятся.

Ранее в Ростове назвали самые затапливаемые ливнями места. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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