Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Ранее горожане в соцсетях заявили, что услышали звуки, похожие на стрельбу. Это напоминало автоматную очередь.
Горожане пытались узнать причину звуков и предположили, что это может быть тренировка в воинской части.
«В воинской части проходят показательные выступления», — прокомментировал ситуацию источник.
До этого ростовчанина арестовали за стрельбу в барбершопе и убийство бывшей жены. Ознакомиться с материалом можно по ссылке.
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