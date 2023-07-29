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Стали известны причины звуков стрельбы на улице в Ростове-на-Дону

29 июля 2023, 08:21
Фото: 1MI
Показательные выступления в воинской части стали причиной появившихся в Ростове-на-Дону звуков стрельбы, сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее горожане в соцсетях заявили, что услышали звуки, похожие на стрельбу. Это напоминало автоматную очередь.

Горожане пытались узнать причину звуков и предположили, что это может быть тренировка в воинской части.

Ростовчане заявили о звуках стрельбы на улице
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«В воинской части проходят показательные выступления», — прокомментировал ситуацию источник.

До этого ростовчанина арестовали за стрельбу в барбершопе и убийство бывшей жены. Ознакомиться с материалом можно по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Стрельба#Воинская часть#Автоматная очередь#Соцсети
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