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Published Сегодня, 12:09

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Updated Сегодня, 12:13

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Бастрыкин отреагировал на жалобы о жестоком обращении с детьми на Дону

30 июля 2023, 12:09
Фото: 1MI
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после жалоб на нарушение прав детей в Ростовской области, сообщили в региональном УСКР.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в хуторе Верхние Хороли одна из семей якобы жестоко обращается с детьми. Говорится, что она ведет асоциальный образ жизни и злоупотребляет алкоголем.

Многодетной матери в Ростове отказали в предоставлении мест детям в школе возле дома
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«В соцсетях указано, что шестеро малолетних детей проживают в антисанитарных условиях, к ним применяют физическую силу. Теперь будет проведена проверка», — уточнили в Следкоме.

Отмечается, что Бастрыкину предоставят доклад о полученных результатах.

Ранее многодетной матери в Ростове отказали в предоставлении мест детям в школе возле дома.

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