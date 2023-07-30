Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Ранее в соцсетях появилась информация, что в хуторе Верхние Хороли одна из семей якобы жестоко обращается с детьми. Говорится, что она ведет асоциальный образ жизни и злоупотребляет алкоголем.
«В соцсетях указано, что шестеро малолетних детей проживают в антисанитарных условиях, к ним применяют физическую силу. Теперь будет проведена проверка», — уточнили в Следкоме.
Отмечается, что Бастрыкину предоставят доклад о полученных результатах.
Ранее многодетной матери в Ростове отказали в предоставлении мест детям в школе возле дома.