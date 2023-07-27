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Многодетной матери в Ростове отказали в предоставлении мест детям в школе возле дома

27 июля 2023, 10:41
Фото: 1MI
Ростовчанка пожаловалась на отсутствие мест в школе шаговой доступности
В редакцию RostovGazeta обратилась многодетная мать, жительница Ростова Анна Отс. Она рассказала, как из-за отсутствия мест в близлежащей школе, ее дети вынуждены учиться за 8 километров от дома. А учатся они — в две смены.

Анна рассказывает, что проживает в Октябрьском районе Ростова. Ее местожительство граничит с Ленинаваном. Однако в ближайшей школе, которая расположена в шаговой доступности, нет мест. Ее дети учатся в школе на Военведе, расстояние до которой — восемь километров.

«Добираться в школу дети самостоятельно не могут. Дело в том, что до остановки идти очень долго. А до кольца на Малиновского-Таганрогская и вовсе идти по проезжей части. Разве я могу отпускать детей одних по такому маршруту?» — отмечает Анна Отс.

Многодетная мать подчеркивает, что автомобиля у нее нет. Пользоваться приходится услугами каршеринга или такси. Дети учатся в разные смены. Так и получается, что весь день у Анны уходит на разъезды.

Сперва она завозит в детский сад младшего ребенка. Потом везет дочек в школу, которые учатся в первую смену. Затем возвращается за дочкой, которая учится во вторую смену, и везет в школу ее. А потом, с такой же очередностью, забирает детей из школы. Усугубляют ситуацию, по ее словам, и пробки на дороге.

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Сперва она завозит в детский сад младшего ребенка. Потом везет дочек в школу, которые учатся в первую смену.Сперва она завозит в детский сад младшего ребенка. Потом везет дочек в школу, которые учатся в первую смену.
Сперва она завозит в детский сад младшего ребенка. Потом везет дочек в школу, которые учатся в первую смену.
Фото: pxhere.com

«На развоз детей в школу и обратно у меня уходит целый день. Я не жалуюсь и не прошу каких-то материальных благ. Но не понимаю лишь одно — почему моих детей нельзя прикрепить к школе, которая находится рядом с нами, чтобы они самостоятельно могли туда ходить? Ведь я целыми днями занимаюсь их развозом в школу, и не могу полноценно выйти на работу», — сокрушается Анна.

Скоро начинается новый учебный год. И, по словам собеседницы, снова оказалось, что дети будут учиться в разные смены.

Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, как многодетную мать в Ростовской области лишали права на земельный участок.

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