Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Анна рассказывает, что проживает в Октябрьском районе Ростова. Ее местожительство граничит с Ленинаваном. Однако в ближайшей школе, которая расположена в шаговой доступности, нет мест. Ее дети учатся в школе на Военведе, расстояние до которой — восемь километров.
«Добираться в школу дети самостоятельно не могут. Дело в том, что до остановки идти очень долго. А до кольца на Малиновского-Таганрогская и вовсе идти по проезжей части. Разве я могу отпускать детей одних по такому маршруту?» — отмечает Анна Отс.
Многодетная мать подчеркивает, что автомобиля у нее нет. Пользоваться приходится услугами каршеринга или такси. Дети учатся в разные смены. Так и получается, что весь день у Анны уходит на разъезды.
Сперва она завозит в детский сад младшего ребенка. Потом везет дочек в школу, которые учатся в первую смену. Затем возвращается за дочкой, которая учится во вторую смену, и везет в школу ее. А потом, с такой же очередностью, забирает детей из школы. Усугубляют ситуацию, по ее словам, и пробки на дороге.
«На развоз детей в школу и обратно у меня уходит целый день. Я не жалуюсь и не прошу каких-то материальных благ. Но не понимаю лишь одно — почему моих детей нельзя прикрепить к школе, которая находится рядом с нами, чтобы они самостоятельно могли туда ходить? Ведь я целыми днями занимаюсь их развозом в школу, и не могу полноценно выйти на работу», — сокрушается Анна.
Скоро начинается новый учебный год. И, по словам собеседницы, снова оказалось, что дети будут учиться в разные смены.
Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, как многодетную мать в Ростовской области лишали права на земельный участок.