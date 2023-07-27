«На развоз детей в школу и обратно у меня уходит целый день. Я не жалуюсь и не прошу каких-то материальных благ. Но не понимаю лишь одно — почему моих детей нельзя прикрепить к школе, которая находится рядом с нами, чтобы они самостоятельно могли туда ходить? Ведь я целыми днями занимаюсь их развозом в школу, и не могу полноценно выйти на работу», — сокрушается Анна.