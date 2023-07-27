Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
По данным «Известий», в июле текущего года средняя стоимость «школьного набора» в России составила 13,4 тысячи рублей, что на 7% выше, чем в прошлом году. Для получения результатов пришлось обработать более 50 миллионов кассовых чеков.
В июле родители приобрели товаров к школе на 10% меньше, чем за такой же месяц 2022 года года.
Стандартный набор для школьника включает канцелярские принадлежности, рюкзак, школьную форму, дневник, пенал и тетради. Средняя цена рюкзака составила около 1,9 тыс. рублей (+8% за год), при этом объем продаж увеличился на 15%. Средняя цена школьной формы выросла на 20%, достигнув 2,9 тысячи рублей, но продажи снизились почти на 25%. Цена дневника увеличилась на 3% — до 200 рублей, но количество его покупок выросло на 41%.
Эксперты узнали, что основные покупатели школьных товаров в начале-середине лета — родители первоклассников, которые после определения детей в школы и проведения собраний начинают активно приобретать товары. В этот период россияне склонны приобретать более дорогие товары, такие как рюкзаки, кроссовки и канцелярские принадлежности. Ожидание повышения цен из-за изменения валютных курсов также стало дополнительным стимулом для увеличения продаж.
При подготовке ребенка к школе, родители должны обратить внимание на несколько основных категорий товаров и вещей, которые могут понадобиться.
Следует приобрести канцелярские принадлежности, рюкзак или сумку для школы, а также школьную форму, если она требуется. Отдельно нужно подготовить учебники и тетради, а также дневник или тетрадь для записей.
Важно не забыть об удобной обуви, которая подходит для школы и для набора повседневной одежды. Дополнительно понадобятся гигиенические принадлежности, например, бумажные салфетки и санитайзер для рук.
В зависимости от школьных требований, можно приобрести также спортивную форму и учебные пособия, которые помогут в учебе. Перед покупкой родители могут уточнить список необходимых вещей в школе или у учителя, чтобы обеспечить успешный старт в учебном году.
К 1 сентября, который в России отмечается как День Знаний и начало нового учебного года, традиционно дарят цветы учителям, школьным работникам и ученикам, чтобы поздравить их с этим особенным событием.
Некоторые популярные цветы, которые можно выбрать для этого праздника:
Гвоздика: это один из самых распространенных цветов для Дня Знаний. Гвоздики символизируют уважение, благодарность и дружбу.
Красные или белые розы также подходят для этого праздника. Красные розы выражают уважение и восхищение, а белые розы символизируют чистоту и новое начало.
Хризантема: этот цветок ассоциируется с радостью и процветанием, что делает его отличным выбором для поздравления с началом учебного года.
Лилия: элегантные и изящные лилии также могут стать прекрасным подарком для учителей и школьных работников.
Гербера: яркие герберы добавят праздничного настроения и радости при поздравлении.
Любой из перечисленных цветов будет прекрасным жестом в честь учителей и школьников в этот особенный день.
Собрать ребенка к школе можно более бюджетно, если воспользоваться несколькими способами экономии. Помогут следующие советы:
Лучше составить список необходимых вещей, чтобы избежать лишних трат на ненужные предметы.
Можно купить канцелярские принадлежности, рюкзак и другие вещи на вторичном рынке или у знакомых. Это поможет сэкономить существенную сумму.
Можно следить за сезонными акциями и распродажами в магазинах. Часто бывают специальные предложения перед началом учебного года.
Следует посмотреть дома пригодные для использования вещи, такие как рюкзаки, старые обувь.
Иногда в дилерских магазинах, особенно при покупке товаров большим оптом, можно получить хорошие скидки.
Можно обратиться к знакомым с детьми, чтобы обменяться вещами, которые им уже не нужны.
Стоит планировать покупки заранее и распределять их по времени, чтобы избежать резких расходов перед началом учебного года.
Некоторые общественные организации предоставляют помощь семьям в трудной жизненной ситуации.
Следуя этим советам, можно сэкономить на подготовке ребенка к школе, не уменьшая при этом качество необходимых покупок.