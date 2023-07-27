Лучше составить список необходимых вещей, чтобы избежать лишних трат на ненужные предметы.

Можно купить канцелярские принадлежности, рюкзак и другие вещи на вторичном рынке или у знакомых. Это поможет сэкономить существенную сумму.

Можно следить за сезонными акциями и распродажами в магазинах. Часто бывают специальные предложения перед началом учебного года.

Следует посмотреть дома пригодные для использования вещи, такие как рюкзаки, старые обувь.

Иногда в дилерских магазинах, особенно при покупке товаров большим оптом, можно получить хорошие скидки.

Можно обратиться к знакомым с детьми, чтобы обменяться вещами, которые им уже не нужны.

Стоит планировать покупки заранее и распределять их по времени, чтобы избежать резких расходов перед началом учебного года.