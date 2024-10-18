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Экономия

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2024
К Новому году Ростов-на-Дону украсят старыми декорациями
Власти Ростова отказались от покупки украшений к Новому 2025 году. На улицах донской столице будут старые инсталляции и декор, сообщают СМИ.
18 октября, 09:12
«Денег много, но они не твои»: ростовчанка назвала плюсы и минусы переезда в Москву
3 мая, 12:37
Ростовчанам рассказали, как сэкономить при аренде жилья
15 марта, 04:44
Ростовская область сэкономит 5,2 млрд рублей за счет списания бюджетного кредита
Обязательства по бюджетным кредитам в Ростовской области за истекший год увеличились на 22,5 миллиарда рублей, сообщили RostovGazeta в региональном правительстве.
6 марта, 10:51
Кому выгодна оплата покупки по QR-коду в Ростове
11 января, 10:14
2023
Как отпраздновать Новый год и не разориться
19 декабря 2023, 12:34
Как жителям Ростовской области сэкономить зимой на продуктах
29 ноября 2023, 04:08
«Наше дешевле»: тренер рассказал, как не нарваться на подделку спортпита в Ростове
28 ноября 2023, 17:51
Ростовский психолог рассказала, как не потерять голову и деньги в «Черную пятницу»
24 ноября 2023, 11:06
Как сэкономить на оплате ЖКХ в Ростовской области в 2023 году
30 октября 2023, 12:56
Центробанк объяснил высокие цены на мясо в Ростовской области
В Ростовской области увеличение годовой инфляции, с 3,47% в июне до 4,29% в июле, повлияло на рост цен мясной продукции, — сообщает Южное ГУ Банка России.
25 августа 2023, 14:15
Ростовский «Тавр» решил экономить на курице в своей колбасе из-за высоких цен
Ростовский колбасный завод «Тавр» заменил мясо курицы в своих колбасах, сообщил директор Александр Ремета.
1 августа 2023, 09:21
Сколько стоит собрать ребенка в школу в Ростовской области в 2023 году
Совсем скоро наступит 1 сентября и дети снова сядут за парты, а перед этим нужно купить все необходимое для учебного процесса. Сколько в Ростовской области стоит школьный набор и что следует купить, в материале RostovGazeta.
27 июля 2023, 07:13
Как дешево отдохнуть на Черном море жителям Ростова-на-Дону
Жители Ростова-на-Дону стали активнее планировать свой отпуск в летний период. Некоторые рассматривают зарубежные направления, другие хотят поплавать в Черном море на территории России. Как дешево отдохнуть, в материале RostovGazeta.
9 июля 2023, 08:50

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