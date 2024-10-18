Сколько стоит собрать ребенка в школу в Ростовской области в 2023 году

Совсем скоро наступит 1 сентября и дети снова сядут за парты, а перед этим нужно купить все необходимое для учебного процесса. Сколько в Ростовской области стоит школьный набор и что следует купить, в материале RostovGazeta.