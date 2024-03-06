Ростовская область сэкономит 5,2 млрд рублей за счет списания бюджетного кредита

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Напомним, что Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию заявил о списании с регионов двух третей задолженностей по бюджетным кредитам.
Как сообщила RostovGazeta пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова, объем бюджетного кредитования региона в структуре государственного долга составляет 36,4 миллиарда рублей. Это более 80% всех долговых обязательств региона.
В правительстве добавили, что с использованием федерального кредита реализуются инфраструктурные проекты — строительство автомобильных дорог в составе Ростовского транспортного кольца и двух канализационных коллекторов в столице Дона.
«В результате списания задолженности по бюджетным кредитам регион планирует сэкономить порядка 5,2 миллиарда рублей», — уточнила пресс-секретарь губернатора.
Ранее RostovGazeta выясняла, как бюджетные средства станут мощным драйвером для развития экономики Ростовской области.