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Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

Стало известно, сколько денег сэкономит Ростовская область на списании кредита

Ростовская область сэкономит 5,2 млрд рублей за счет списания бюджетного кредита

6 марта 2024, 10:51
Фото: donland.ru
Стало известно, сколько денег сэкономит Ростовская область на списании кредита
Обязательства по бюджетным кредитам в Ростовской области за истекший год увеличились на 22,5 миллиарда рублей, сообщили RostovGazeta в региональном правительстве.

Напомним, что Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию заявил о списании с регионов двух третей задолженностей по бюджетным кредитам.

Как сообщила RostovGazeta пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова, объем бюджетного кредитования региона в структуре государственного долга составляет 36,4 миллиарда рублей. Это более 80% всех долговых обязательств региона.

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В правительстве добавили, что с использованием федерального кредита реализуются инфраструктурные проекты — строительство автомобильных дорог в составе Ростовского транспортного кольца и двух канализационных коллекторов в столице Дона.

«В результате списания задолженности по бюджетным кредитам регион планирует сэкономить порядка 5,2 миллиарда рублей», — уточнила пресс-секретарь губернатора.

Ранее RostovGazeta выясняла, как бюджетные средства станут мощным драйвером для развития экономики Ростовской области.

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