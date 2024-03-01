Бюджетный кредит может стать мощным драйвером для экономики Дона — эксперт

Решение президента РФ о списании двух третей задолженности по бюджетным кредитам регионов, в том числе и в Ростовской области, станет мощным драйвером их экономического и социального роста, сообщил RostovGazeta директор по стратегии одной из крупнейших брокерских компаний Ярослав Кабаков.

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