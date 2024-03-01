Бюджетный кредит может стать мощным драйвером для экономики Дона — эксперт

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Собеседник разъясняет, что для Ростовской области решение об освобождении от оплаты части бюджетного кредита фактически гарантирует значительное вливание средств в бюджет.
Деньги можно будет направить на развитие инфраструктуры, энергетики, агропромышленного комплекса и создание условий для предпринимательства.
«В результате регион сможет активировать свой потенциал, привлечь инвестиции и повысить качество жизни местных жителей», — отмечает Ярослав Кабаков.
Эксперт добавляет, что решение о списании части бюджетных кредитных средств позволит не только улучшить балансовые показатели, но и обеспечить реальные шаги к фискальной устойчивости и экономической самодостаточности.
Ранее RostovGazeta сообщала, что долг теплоснабжающих компаний превысил в Ростовской области 843,4 миллиона рублей.