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Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Эксперт пояснил, как бюджетный кредит станет мощным драйвером для Ростовской области

Бюджетный кредит может стать мощным драйвером для экономики Дона — эксперт

1 марта 2024, 13:59
Фото: aleksandarlittlewolf/freepik
Эксперт пояснил, как бюджетный кредит станет мощным драйвером для Ростовской области
Решение президента РФ о списании двух третей задолженности по бюджетным кредитам регионов, в том числе и в Ростовской области, станет мощным драйвером их экономического и социального роста, сообщил RostovGazeta директор по стратегии одной из крупнейших брокерских компаний Ярослав Кабаков.

Собеседник разъясняет, что для Ростовской области решение об освобождении от оплаты части бюджетного кредита фактически гарантирует значительное вливание средств в бюджет.

Деньги можно будет направить на развитие инфраструктуры, энергетики, агропромышленного комплекса и создание условий для предпринимательства.

«В результате регион сможет активировать свой потенциал, привлечь инвестиции и повысить качество жизни местных жителей», — отмечает Ярослав Кабаков.

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Эксперт добавляет, что решение о списании части бюджетных кредитных средств позволит не только улучшить балансовые показатели, но и обеспечить реальные шаги к фискальной устойчивости и экономической самодостаточности.

Ранее RostovGazeta сообщала, что долг теплоснабжающих компаний превысил в Ростовской области 843,4 миллиона рублей.

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