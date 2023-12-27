Александр Хуруджи: ростовчане набрали долгов в микрозаймах

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Напомним, что по информации в СМИ, в Ростовской области увеличился средний размер суммы, которую жители Дона берут в микрозаймах. Правозащитник считает, что если человек прибегает к услугам МФО, значит, ему не хватает средств.
«Впереди Новый год. У дончан, традиционно, завышенные ожидания от подарков. А самый простой способ, выбрав товар в магазине, здесь же, в упрощенном формате оформить кредит», — отмечает Александр Хуруджи.
Собеседник добавляет, что спрос на рабочую силу растет, многим на предприятиях пообещали повышение заработной платы. Многие также рассчитывают на премию в конце года.
«У людей появилась надежда стабильность, поэтому они позволяют себе существенные траты накануне Нового года», — делится мнением эксперт.
Однако и без того не маленькие процентные ставки займов сегодня существенно возросли. Из-за этого, по словам собеседника, тоже увеличивается средний размер микрозаймов.
«Ну и, конечно же, не стоит отрицать повышение цен. Условно говоря, цены выросли на 40%, а реальный доход населения увеличился лишь на 20%. Поэтому средств и не хватает», — уточняет спикер.