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Posted Сегодня, 06:14

Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

Правозащитник разъяснил, почему ростовчане стали брать больше денег в микрозаймах

Александр Хуруджи: ростовчане набрали долгов в микрозаймах

27 декабря 2023, 06:14
Фото: 1MI
Правозащитник разъяснил, почему ростовчане стали брать больше денег в микрозаймах

Правозащитник Хуруджи разъяснил, почему ростовчане набрали столько долгов

Повышение внимания ростовчан к услугам микрофинансовых организаций говорит о том, что реальные доходы граждан значительно отстают от роста цен, сообщил RostovGazeta правозащитник Александр Хуруджи.

Напомним, что по информации в СМИ, в Ростовской области увеличился средний размер суммы, которую жители Дона берут в микрозаймах. Правозащитник считает, что если человек прибегает к услугам МФО, значит, ему не хватает средств.

«Впереди Новый год. У дончан, традиционно, завышенные ожидания от подарков. А самый простой способ, выбрав товар в магазине, здесь же, в упрощенном формате оформить кредит», — отмечает Александр Хуруджи.

Жители Ростовской области стали брать больше денег в микрозаймах
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Собеседник добавляет, что спрос на рабочую силу растет, многим на предприятиях пообещали повышение заработной платы. Многие также рассчитывают на премию в конце года.

«У людей появилась надежда стабильность, поэтому они позволяют себе существенные траты накануне Нового года», — делится мнением эксперт.

Однако и без того не маленькие процентные ставки займов сегодня существенно возросли. Из-за этого, по словам собеседника, тоже увеличивается средний размер микрозаймов.

«Ну и, конечно же, не стоит отрицать повышение цен. Условно говоря, цены выросли на 40%, а реальный доход населения увеличился лишь на 20%. Поэтому средств и не хватает», — уточняет спикер.

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