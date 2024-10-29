rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Повышение цен

Выбрать дату
Октябрь
В России резко вырастут цены на электронику и бытовую технику
29 октября, 07:36
Сентябрь
Фермер объяснил скачок цен на 80% на картофель в Ростовской области
6 сентября, 08:03
Июнь
Тарифы на водоснабжение и водоотведение вырастут в Ростовской области с 1 июля
С 1 июля в Таганроге планируется повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение, сообщает местный водоканал.
5 июня, 05:07
Апрель
Стоимость авиабилетов может вырасти в несколько раз в России
28 апреля, 12:29
Март
Уже 774 рубля за килограмм! В Ростове подскочили цены на масло и другие продукты
В Ростовской области за февраль цены на сливочное масло взлетели на 20 рублей, сведения об этом появились на портале Ростовстата.
1 марта, 11:10
Декабрь 2023
Александр Хуруджи: ростовчане набрали долгов в микрозаймах
27 декабря 2023, 06:14

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика