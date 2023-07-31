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Появилось видео с места мощного взрыва в Волгодонске утром 31 июля

31 июля 2023, 09:36
Фото: 1MI
Появилось видео с места мощного взрыва в Волгодонске утром 31 июля
В Интернете опубликовали видео после мощного взрыва, который произошел в гаражном кооперативе в Волгодонске, ролик появился в соцсетях.

Инцидент, который случился утром 31 июля, подтвердили власти региона. А по информации регионального УМЧС, причиной взрыва стал газовый баллон.

Известно что во время происшествия никто не пострадал. Всего повреждены пять гаражей, из которых два полностью разрушены.

Мощный взрыв прогремел гаражах в Волгодонске утром 31 июля
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Появилось видео с места мощного взрыва в Волгодонске утром 31 июля
Видео: t.me/rostovnews61

В опубликованном ролике видны разбросанные кирпичи и металлические конструкции от взрывной волны. На месте находятся представитель экстренных служб.

К ликвидации последствий разрушений привлекли восемь человек, они используют две единицы техники.

Ранее в Таганроге прогремел взрыв из-за упавших обломков украинской ракеты.

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