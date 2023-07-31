Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Инцидент, который случился утром 31 июля, подтвердили власти региона. А по информации регионального УМЧС, причиной взрыва стал газовый баллон.
Известно что во время происшествия никто не пострадал. Всего повреждены пять гаражей, из которых два полностью разрушены.
В опубликованном ролике видны разбросанные кирпичи и металлические конструкции от взрывной волны. На месте находятся представитель экстренных служб.
К ликвидации последствий разрушений привлекли восемь человек, они используют две единицы техники.
Ранее в Таганроге прогремел взрыв из-за упавших обломков украинской ракеты.