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Ликвидация последствий

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Март
В Ростове возникли пробки из-за сошедшего с рельсов поезда. Показываем на карте
9 марта, 10:40
Беспилотники, атаковавшие Таганрог, могли прилететь со стороны Азовского моря
9 марта, 09:25
Январь
В Новочеркасске поднялся уровень нечистот из-за таяния снега
В Новочеркасске продолжается ликвидация последствий аварии на коллекторе, отчетом с места ЧС поделился глава администрации Юрий Лысенко.
15 января, 17:50
Декабрь 2023
Более 530 деревьев рухнули в Ростове из-за льда и штормового ветра
16 декабря 2023, 08:18
Алексей Логвиненко собирает ночное совещание оперштаба в Ростове
12 декабря 2023, 18:12
В Ростовской области поступило около 750 заявлений на выплаты после урагана
Жители Ростовской области, пострадавшие из-за урагана, написали около 750 заявлений, чтобы получить помощь, сообщил замгубернатора Сергей Бодряков.
5 декабря 2023, 07:12
Июль 2023
Появилось видео с места мощного взрыва в Волгодонске утром 31 июля
31 июля 2023, 09:36

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