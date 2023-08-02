Единая Россия и «Газпром» рассказали о программе социальной догазификации

«Цель таких мероприятий — помочь в оформлении заявок или выяснить причины, по которым они были отклонены, рассказать о принятых в регионах мерах социальной поддержки при догазификации, о преимуществах перехода на газовое топливо. Эта работа приносит результаты: более 127,8 тысячи потенциальных потребителей газа, чьи заявки ранее были некорректно поданы и отклонены, выразили готовность написать заявление еще раз, а 27,5 тысячи уже подали повторные заявки, которые мы приняли в работу. Такую работу с населением мы будем продолжать», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.