Единая Россия и «Газпром» рассказали о программе социальной догазификации

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Депутаты партии «Единая Россия» совместно с представителями «Газпрома» проводят встречи с жителями сельских территорий, чтобы рассказать о возможности участия в программе и предоставляемых льготах.
Общее количество поданных заявок на участие в программе уже достигло 985 тысяч. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на совещании по газификации с участием вице-премьера Александра Новака отметил, что в августе это число перевалит за миллион.
По его словам, в июле количество заявок увеличилось на 21 тысячу, а бесплатное газоснабжение было обеспечено на 642 тысячах участков (плюс 36 тысяч заявок за июль).
«Темп хороший, но есть куда ускоряться. Технические возможности по подключению заметно выше количества полученных заявок. Отчасти потому, что многие люди не знают о положенных им льготах», — пояснил Андрей Турчак.
Особое внимание было уделено вопросу субсидирования газового оборудования для льготников. Им предусмотрена компенсация до 100 тысяч рублей на покупку оборудования. Однако некоторые граждане столкнулись с трудностями из-за неполного перечня технических средств, которые подлежат возмещению. Секретарь генсовета «Единой России» выразил уверенность, что данный вопрос будет решен в ближайшее время.
По результатам совещания вице-премьер Александр Новак поручил активизировать информационную работу среди населения о возможности получения субсидии для оплаты работ по газификации и закупке оборудования. В 69 регионах могут претендовать на поддержку более девяти категорий граждан, включая инвалидов, пенсионеров, семьи с детьми-инвалидами и ветеранов труда.
«Цель таких мероприятий — помочь в оформлении заявок или выяснить причины, по которым они были отклонены, рассказать о принятых в регионах мерах социальной поддержки при догазификации, о преимуществах перехода на газовое топливо. Эта работа приносит результаты: более 127,8 тысячи потенциальных потребителей газа, чьи заявки ранее были некорректно поданы и отклонены, выразили готовность написать заявление еще раз, а 27,5 тысячи уже подали повторные заявки, которые мы приняли в работу. Такую работу с населением мы будем продолжать», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.
На сайте ER.RU уточняется, что желающие принять участие в программе могут подать заявку на социальную догазификацию на портале «Госуслуг», через отделения МФЦ, абонентские пункты «Газпром межрегионгаз» и сайты операторов газификации.
Как отметил руководитель фракции «Единая Россия» в донском парламенте, генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко, программа догазификации сняла с муниципалитетов и областного бюджета задачу достройки распределительных газопроводов на конкретных улицах в уже существующих газифицированных населенных пунктах.
«До конца 2025 года на проведение внутрипоселковых газопроводов Ростовская область должна была потратить более 6 млрд рублей. Сегодня все эти расходы берет на себя „Газпром“. Значит, те деньги, которые высвободились у области, можно будет направить на другие цели развития сельских территорий», — привел пример Владимир Ревенко.
Он отметил, что для будущих абонентов максимально упрощены все процедуры подключения. Подать заявку можно дистанционно на портале единого оператора газификации, на сайте «Газпрома» или на портале «Госуслуги», а также лично в офисах компании и в МФЦ.
«Наша задача — чтобы люди получили газ, пользовались им и делали свою жизнь более комфортной. Забота о людях — это основная цель данной программы. Это цель „Единой России“, цель нашего президента. Она абсолютно четко сформулирована, и мы ее, без сомнения, выполним», — подчеркнул Владимир Ревенко.
В Ростовской области с начала реализации программы было подано 29 тысяч заявок на догазификацию, заключено 23 тысячи договоров, из них 19 тысяч исполнены до границ земельных участков. Всего выполнено около 12 тысяч подключений. До конца этого года планируется, что еще 3-4 тысячи абонентов подключат к газу.