rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:40

Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

Изображение материала

Совершившего разбой 20-летнего парня ищут в Ростовской области

2 августа 2023, 07:40
Фото: Иллюстрация / МВД по Красноярскому краю
Совершившего разбой 20-летнего парня ищут в Ростовской области
В Ростовской области идет розыск 20-летнего Руслана Беширова, подозреваемого в совершении разбоя, следует из распространенной ориентировки.

Розыск ведется в рамках уголовного дела по статье о совершении разбоя группой лиц с применением оружия. В ориентировке указано, что разыскивают жителям хутора Нижнеговейный.

«За совершение преступления разыскивается Беширов Руслан. Тем, у кого есть о нем информация, следует звонить по номеру +79094406843», — сказано в сообщении.

Найденного мертвым в водохранилище политика из Таганрога могли ограбить
Узнать подробнее
«За совершение преступления разыскивается Беширов Руслан. Тем, у кого есть о нем информация, следует звонить по номеру +79094406843», — сказано в сообщении.«За совершение преступления разыскивается Беширов Руслан. Тем, у кого есть о нем информация, следует звонить по номеру +79094406843», — сказано в сообщении.
«За совершение преступления разыскивается Беширов Руслан. Тем, у кого есть о нем информация, следует звонить по номеру +79094406843», — сказано в сообщении.
Фото: МВД РФ "Каменский!

Официальной информации о розыске жителя региона не было, она уточняется.

Ранее жителя в Ростовской области арестовали за вооруженное ограбление офиса микрозаймов. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Найденного мертвым в водохранилище политика из Таганрога могли ограбитьПолиция арестовала вежливого дончанина, ограбившего продуктовый магазин в РостовеВ Ростове парфманьяки ограбили «Рив Гош» и избили охрану
#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Разбой#Розыск#Оружие#Уголовное дело#Хутор Нижнеговейный#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
Подпишитесь
В Ростове хирурги спасли руку женщины, отрубленную гильотиной
Вчера, 16:50
Почти 30 клиенток намерены засудить фитнесс-клуб в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:26
Какие законы подписал Путин 31 июля и как это отразится на жителях Ростовской области
Сегодня, 06:26
Около 13% жителей Ростовской области заявили о сексуальных домогательствах на работе
Сегодня, 05:02
Семь миллиардов рублей потратят на обновление коммунальной инфраструктуры в Ростове
Вчера, 18:01
На сплетника из Ростовской области завели дело из-за секретов бывшей девушки
Вчера, 17:22