Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Розыск ведется в рамках уголовного дела по статье о совершении разбоя группой лиц с применением оружия. В ориентировке указано, что разыскивают жителям хутора Нижнеговейный.
«За совершение преступления разыскивается Беширов Руслан. Тем, у кого есть о нем информация, следует звонить по номеру +79094406843», — сказано в сообщении.
Официальной информации о розыске жителя региона не было, она уточняется.
Ранее жителя в Ростовской области арестовали за вооруженное ограбление офиса микрозаймов. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.