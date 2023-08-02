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Published Сегодня, 14:54

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В Ростове из-за ливней могут ограничат проезд по пяти улицам до 4 августа

2 августа 2023, 14:54
Фото: 82.mchs.gov.ru
Власти Ростова рассказали, как объехать подтопленные ливнями с 1 по 4 августа
В Ростове власти назвали маршруты объезда улиц, где возможны подтопления из-за ливней до 4 августа, информация появилась на портале городской администрации.

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в Ростове могут пройти ливни с грозой и градом, а потому администрация города предупредила о возможности перекрытия части улиц для движения автомобилей из-за возможных подтоплений.

Власти уточнили, что на случай перекрытия улиц Таганрогской, Дачной и 56-й Армии объехать участки подтопления можно по улицам Вавилова, Шеболдаева, Нансена, Зоологической, Доватора, Малиновского, Таганрогской и Оганова.

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Если будет закрыта улица Малиновского от проспекта Стачки до улицы 339-й Стрелковой Дивизии ростовчан предлагают объехать от проспекта Стачки к Зорге, 339-й Стрелковой Дивизии и Малиновского.

Если ограничения коснутся улицы Красноармейской и Привокзальной площади, ростовчане смогут объехать по Красноармейской, Сиверса и Большой Садовой.

Ранее власти предупредили, что ограничат движение на проспекте Сиверса с 21 августа.

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