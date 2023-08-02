В Ростове из-за ливней могут ограничат проезд по пяти улицам до 4 августа

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в Ростове могут пройти ливни с грозой и градом, а потому администрация города предупредила о возможности перекрытия части улиц для движения автомобилей из-за возможных подтоплений.
Власти уточнили, что на случай перекрытия улиц Таганрогской, Дачной и 56-й Армии объехать участки подтопления можно по улицам Вавилова, Шеболдаева, Нансена, Зоологической, Доватора, Малиновского, Таганрогской и Оганова.
Если будет закрыта улица Малиновского от проспекта Стачки до улицы 339-й Стрелковой Дивизии ростовчан предлагают объехать от проспекта Стачки к Зорге, 339-й Стрелковой Дивизии и Малиновского.
Если ограничения коснутся улицы Красноармейской и Привокзальной площади, ростовчане смогут объехать по Красноармейской, Сиверса и Большой Садовой.
Ранее власти предупредили, что ограничат движение на проспекте Сиверса с 21 августа.