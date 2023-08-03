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Фермер Трифонов объяснил причины подорожания куриного мяса в Ростовской области

3 августа 2023, 07:07
Фото: 1MI
Ростовский фермер объяснил причины подорожания куриного мяса
Содержание поголовье кур подорожало из-за санкций и инфляции, об этом корреспонденту рассказал владелец фермы в Ростовской области Антон Трифонов.

По словам донского фермера, в 2022 году в Россию резко сократились поставки импортных кормов и кормовых добавок.

«Базы, где это все продавалось, взвинтили цены. Поэтому расходовал свои запасы, а когда пришло время закупать новое — оказалось, что наши аналоги стоят дороже. Когда на треть, когда сразу в полтора-два раза», — рассказывает Трифонов.

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Он добавил, что серьезной проблемой для фермеров стал дефицит лекарств.

«Что-то у нас производится, а что-то нет. И когда начались проблемы со ввозом из-за рубежа, на закупку стало уходить больше времени и денег. Пока найдешь нужное — уже падеж начался», — говорит фермер.

На ценообразовании производителей курятины, по словам Антона Трифонова, также отразилось подорожание топлива и энергоносителей.

Ранее RostovGazeta писала о том, что цены на курицу в Ростовской области побили исторический рекорд в июле 2023 года.

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