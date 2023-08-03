В Ростовской области нашли повешенным тело 11-летнего мальчика

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Вечером 3 августа портал Dondау со ссылкой на собственные источники объявил, что в селе Россошь нашли повешенным тело пятиклассника. Обстоятельства, при которых обнаружили тело 11-летнего мальчика, и информацию о самом ребенке раскрывать не стали.
Источник издания уточнил, что правоохранительные органы уже взялись за расследование обстоятельств гибели мальчика, чтобы восстановить картину произошедшего. Правоохранители проведут беседу с окружением ребенка — его близкими друзьями и одноклассниками.
Обращаем внимание, что информация о гибели ребенка пока не подтвердилась, RostovGazeta будет следить за ситуацией и обновит информацию по мере появления официальных комментариев властей.
Ранее в июле в шкафу нашли повешенной девочку-подростка.