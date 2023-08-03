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В Ростовской области нашли повешенным тело 11-летнего мальчика

3 августа 2023, 15:30
Фото: pxhere.com
В Ростовской области нашли повешенным тело 11-летнего мальчика
В Тарасовском районе Ростовской области нашли повешенным тело ребенка, подробностями поделились донские СМИ.

Вечером 3 августа портал Dondау со ссылкой на собственные источники объявил, что в селе Россошь нашли повешенным тело пятиклассника. Обстоятельства, при которых обнаружили тело 11-летнего мальчика, и информацию о самом ребенке раскрывать не стали.

Источник издания уточнил, что правоохранительные органы уже взялись за расследование обстоятельств гибели мальчика, чтобы восстановить картину произошедшего. Правоохранители проведут беседу с окружением ребенка — его близкими друзьями и одноклассниками.

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Обращаем внимание, что информация о гибели ребенка пока не подтвердилась, RostovGazeta будет следить за ситуацией и обновит информацию по мере появления официальных комментариев властей.

Ранее в июле в шкафу нашли повешенной девочку-подростка.

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