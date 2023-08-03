В Ростовской области нашли повешенным тело 11-летнего мальчика

Вечером 3 августа портал Dondау со ссылкой на собственные источники объявил, что в селе Россошь нашли повешенным тело пятиклассника. Обстоятельства, при которых обнаружили тело 11-летнего мальчика, и информацию о самом ребенке раскрывать не стали.