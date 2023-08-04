Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
По информации канала, пьяный 27-летний мужчина шел из бара и увидел по пути отдел полиции. Он подошел к переговорному устройству и начал ругаться матом на дежурного.
«Дебошир попытался пролезть в окно и вытащить клавиатуру, но не получилось. После этого он два раза ударил сотрудника и сорвал с него погоны», — сказано в сообщении.
Отмечается, что нападавшего задержали, но теперь он ничего не помнит. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Пользователи в комментариях раскритиковали поступок мужчины и заявили, что нужно привлечь его к ответственности.
Ранее другой пьяный мужчина устроил стрельбу из-за громкой музыки у соседей в Ростовской области.