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Пьяный мужчина атаковал отдел полиции в Ростовской области

4 августа 2023, 08:11
Фото: 1MI
Пьяный мужчина атаковал отдел полиции в Ростовской области
Житель Ростовской области возвращался из бара и атаковал отдел полиции, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

По информации канала, пьяный 27-летний мужчина шел из бара и увидел по пути отдел полиции. Он подошел к переговорному устройству и начал ругаться матом на дежурного.

«Дебошир попытался пролезть в окно и вытащить клавиатуру, но не получилось. После этого он два раза ударил сотрудника и сорвал с него погоны», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что нападавшего задержали, но теперь он ничего не помнит. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Пользователи в комментариях раскритиковали поступок мужчины и заявили, что нужно привлечь его к ответственности.

Ранее другой пьяный мужчина устроил стрельбу из-за громкой музыки у соседей в Ростовской области.

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