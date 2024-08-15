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Бар

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2024
В Ростове эвакуировали 15 гостей бара, а бармена увезли на скорой. Что там произошло?
15 августа, 11:15
В Ростове продают сеть баров и пивных магазинов за 53 миллиона рублей
15 марта, 11:23
2023
Бар в Таганроге, не пустивший бойцов СВО, изменил правила посещения для военных
27 декабря 2023, 07:09
Дело об избиении офицера Росгвардии в Ростове передали в Следком
26 декабря 2023, 05:41
Суд в Ростове оценит законность ареста Героя России по обвинению в убийстве девушки
10 ноября 2023, 09:11
Следком заявил об избиении школьников детьми мигрантов в Ростове
В Ростовской области идет проверка после распространенной информации об избиении детей в школе, сообщили в региональном УСКР.
27 октября 2023, 09:59
В Ростовской области скончался избитый у бара мужчина
Житель Ростовской области, который до смерти избил человека, стал фигурантом уголовного дела, сообщили в региональном УСКР.
20 октября 2023, 11:10
Топ-менеджер из Москвы устроил погром в ростовской гостинице
7 августа 2023, 07:16
Пьяный мужчина атаковал отдел полиции в Ростовской области
4 августа 2023, 08:11
Полиция прокомментировала слухи о стрельбе из бара по людям в Таганроге
30 июля 2023, 11:44
Стали известны подробности стрельбы из окна бара в Таганроге днем 30 июля
30 июля 2023, 11:02
Жители в Таганроге заявили о захвате бара и стрельбе по людям днем 30 июля
30 июля 2023, 10:59

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