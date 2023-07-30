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Полиция прокомментировала слухи о стрельбе из бара по людям в Таганроге

30 июля 2023, 11:44
Фото: 1MI
В Таганроге задержали мужчину, который бросал в людей бутылки, сообщили в региональном УМВД.

Ранее Telegram-канал Don_Mash писал, что мужчина якобы закрылся в баре и начал стрелять по людям из травматического оружия. Говорилось, что это случилось на улице Александровской.

Стали известны подробности стрельбы из окна бара в Таганроге днем 30 июля
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Теперь эту информацию прокомментировали в полиции и рассказали, что пьяный 39-летний мужчина закрылся в магазине, откуда бросал бутылки в прохожих. В результате его задержали и доставили в отдел.

«Никто не пострадал. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято решение в установленном законом порядке», — уточнили в региональном УМВД.

Ранее неадекватный мужчина открыл стрельбу из автомата на Северном в Ростове.

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