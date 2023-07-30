Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Ранее Telegram-канал Don_Mash писал, что мужчина якобы закрылся в баре и начал стрелять по людям из травматического оружия. Говорилось, что это случилось на улице Александровской.
Теперь эту информацию прокомментировали в полиции и рассказали, что пьяный 39-летний мужчина закрылся в магазине, откуда бросал бутылки в прохожих. В результате его задержали и доставили в отдел.
«Никто не пострадал. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято решение в установленном законом порядке», — уточнили в региональном УМВД.
Ранее неадекватный мужчина открыл стрельбу из автомата на Северном в Ростове.