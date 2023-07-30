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Жители в Таганроге заявили о захвате бара и стрельбе по людям днем 30 июля

30 июля 2023, 10:59
Фото: 1MI
Жители в Таганроге заявили о захвате бара и стрельбе по людям днем 30 июля
В Таганроге неизвестный начал стрелять в баре в центре города, сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев.

1Rnd пишет, что неизвестный якобы закрылся в заведении и начал стрелять по силовикам. Но никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

В Сети появилось видео, на котором показано большое количество полицейских на улице. Но пока нет подтверждения, что оно относится к описываемым событиям.

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Видео: ТГ Таганрог.Происшествия

Добавим, что в пятницу, 28 июля, в Таганроге прогремел взрыв, из-за которого пострадали 22 человека. Причиной стала сбитая украинская ракета, обломки которой упали на город.

До этого ростовчане заявили о вооруженном нападении и стрельбе на Мечникова ночью 25 мая.

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