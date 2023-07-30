Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
1Rnd пишет, что неизвестный якобы закрылся в заведении и начал стрелять по силовикам. Но никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
В Сети появилось видео, на котором показано большое количество полицейских на улице. Но пока нет подтверждения, что оно относится к описываемым событиям.
Добавим, что в пятницу, 28 июля, в Таганроге прогремел взрыв, из-за которого пострадали 22 человека. Причиной стала сбитая украинская ракета, обломки которой упали на город.
До этого ростовчане заявили о вооруженном нападении и стрельбе на Мечникова ночью 25 мая.