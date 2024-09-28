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Горожане вылили в фонтан Новочеркасска шампунь и устроили пенную вечеринку
28 сентября, 10:47
Пожилая женщина выпала из окна и погибла в Ростове-на-Дону
8 апреля, 10:05
2023
Движение перекроют на Мечникова в Ростове-на-Дону 2 декабря
28 ноября 2023, 11:13
Крупная пробка появилась в Ростове-на-Дону из-за ДТП 27 ноября
27 ноября 2023, 05:06
Тысячи жителей Ростова будут оставаться без света на следующей неделе
21 октября 2023, 05:00
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 1 сентября
1 сентября 2023, 05:03
Жители в Таганроге заявили о захвате бара и стрельбе по людям днем 30 июля
30 июля 2023, 10:59
Массовые отключения горячей воды ожидаются в Ростове-на-Дону с 24 июля
В Ростове-на-Дону снова пройдут отключения горячей воды из-за технических работ на теплосетях, сообщают «Ростовские тепловые сети».
10 июля 2023, 11:54

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