В Сети появились кадры вооруженных автоматами людей в Ростове

Telegram-канал «Ростов Папа» ранним утром воскресенья, 6 августа, опубликовал видеозапись от одного из горожан, который запечатлел два автомобиля с подозрительными мужчинами. Мужчины остановили свои транспортные средства на дороге в городском лесу, предположительно, в районе Темерника, после чего один из них извлек предмет, напоминающий автомат. Он прогулялся с ним до своего знакомого, некоторое время мужчины оставались в лесной полосе, однако никто не стрелял, после чего видео оборвалось.