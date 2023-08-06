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В Сети появились кадры вооруженных автоматами людей в Ростове

6 августа 2023, 10:43
Фото: 1MI
В Сети появились кадры вооруженных автоматами людей в Ростове

В Ростове жители заметили вооруженных автоматами мужчин в городском лесу

В Ростове в одном из районов очевидец заметил вооруженных автоматами людей, видео появилось в местном Telegram-канале.

Telegram-канал «Ростов Папа» ранним утром воскресенья, 6 августа, опубликовал видеозапись от одного из горожан, который запечатлел два автомобиля с подозрительными мужчинами. Мужчины остановили свои транспортные средства на дороге в городском лесу, предположительно, в районе Темерника, после чего один из них извлек предмет, напоминающий автомат. Он прогулялся с ним до своего знакомого, некоторое время мужчины оставались в лесной полосе, однако никто не стрелял, после чего видео оборвалось.

«А подскажите, пожалуйста, у нас можно просто стрелять?!», — удивился встревоженный ростовчанин.

Видео: Telegram-канал «Ростов Папа»

В ответ на это комментаторы предположили, что предмет, похожий на автомат, может быть просто муляжом или оружием для игры в пейнтбол и попросили очевидца сохранять спокойствие.

В настоящий момент о подозрительных мужчинах ничего не известно, данные будут уточняться.

Ранее в Ростове от полиции пытался скрыться вооруженный иностранец.

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