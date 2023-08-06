В Сети появились кадры вооруженных автоматами людей в Ростове

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Telegram-канал «Ростов Папа» ранним утром воскресенья, 6 августа, опубликовал видеозапись от одного из горожан, который запечатлел два автомобиля с подозрительными мужчинами. Мужчины остановили свои транспортные средства на дороге в городском лесу, предположительно, в районе Темерника, после чего один из них извлек предмет, напоминающий автомат. Он прогулялся с ним до своего знакомого, некоторое время мужчины оставались в лесной полосе, однако никто не стрелял, после чего видео оборвалось.
«А подскажите, пожалуйста, у нас можно просто стрелять?!», — удивился встревоженный ростовчанин.
В ответ на это комментаторы предположили, что предмет, похожий на автомат, может быть просто муляжом или оружием для игры в пейнтбол и попросили очевидца сохранять спокойствие.
В настоящий момент о подозрительных мужчинах ничего не известно, данные будут уточняться.
Ранее в Ростове от полиции пытался скрыться вооруженный иностранец.