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Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам и ипотеке

9 августа 2023, 15:00
Фото: lookstudio/freepik.com
Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам и ипотеке
Банк «Центр-инвест» уменьшил ставки для клиентов, которые впервые решили взять кредит, сообщили в финансовой организации.

Речь идет о скидках на ипотеку, потребительные и автокредиты. Для тех, у кого еще нет кредитной истории, предусмотрена скидка 1% годовых по кредитам на потребительские нужды и покупку автомобиля.

Что касается ипотеки, то в этом случае скидка составляет 0,5% годовых. Они суммируются и с другими скидками банка.

Согласно условиям, кредитной истории не должно быть ни в одном банке, но в этот список не входят микрофинансовые организации и получение кредитных карт.

«За счет этой инициативы у клиента останутся положительные впечатления и у него появится доверие к финансовым услугам. Если начинать кредитную историю, то лучше с нашим банком. В „Центр-инвесте“ всегда низкие ставки, прозрачные условия и отсутствие навязанных страховок и комиссий», — прокомментировал начальник управления розничного кредитования банка Николай Парамонов.

Плюсом является отсутствие обязательного страхования, скрытых переплат. Вместе с этим клиент не будет оштрафован, если захочет досрочно погасить кредит.
Банк всегда помогает своим клиентам, делая для них лучшие условия кредитования и обеспечивая индивидуальный подход. Более подробная информация о кредитах отражена на сайте, где можно оставить заявку.

Реклама. ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»

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