Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам и ипотеке

«За счет этой инициативы у клиента останутся положительные впечатления и у него появится доверие к финансовым услугам. Если начинать кредитную историю, то лучше с нашим банком. В „Центр-инвесте“ всегда низкие ставки, прозрачные условия и отсутствие навязанных страховок и комиссий», — прокомментировал начальник управления розничного кредитования банка Николай Парамонов.