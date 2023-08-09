Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам и ипотеке

Posted Сегодня, 15:00
Published Сегодня, 15:00
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Updated Сегодня, 15:02
Речь идет о скидках на ипотеку, потребительные и автокредиты. Для тех, у кого еще нет кредитной истории, предусмотрена скидка 1% годовых по кредитам на потребительские нужды и покупку автомобиля.
Что касается ипотеки, то в этом случае скидка составляет 0,5% годовых. Они суммируются и с другими скидками банка.
Согласно условиям, кредитной истории не должно быть ни в одном банке, но в этот список не входят микрофинансовые организации и получение кредитных карт.
«За счет этой инициативы у клиента останутся положительные впечатления и у него появится доверие к финансовым услугам. Если начинать кредитную историю, то лучше с нашим банком. В „Центр-инвесте“ всегда низкие ставки, прозрачные условия и отсутствие навязанных страховок и комиссий», — прокомментировал начальник управления розничного кредитования банка Николай Парамонов.
Плюсом является отсутствие обязательного страхования, скрытых переплат. Вместе с этим клиент не будет оштрафован, если захочет досрочно погасить кредит.
Банк всегда помогает своим клиентам, делая для них лучшие условия кредитования и обеспечивая индивидуальный подход. Более подробная информация о кредитах отражена на сайте, где можно оставить заявку.
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