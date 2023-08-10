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Мужчину госпитализировали после поножовщины со знакомым в Первомайском районе Ростова

Мужчину госпитализировали после поножовщины со знакомым в Первомайском районе Ростова

10 августа 2023, 10:46
Фото: 1MI
Мужчину госпитализировали после поножовщины со знакомым в Первомайском районе Ростова
Житель Ростова пострадал после поножовщины на улице 1-й Конной Армии, сообщили в МВД.

На улице 1-й Конной Армии житель Ростова едва не погиб от рук знакомого. Между мужчинами завязался словесный конфликт. Не выдержав накала эмоций, один из его участников ударил ножом оппонента и сбежал. Позже пострадавшего госпитализировали.

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Сейчас полицейские проводят проверку по факту произошедшего. Устанавливается степень тяжести вреда здоровью ростовчанина. Ударивший его знакомый находится в розыске.

Ранее ростовчанин жестоко избил водителя во время дорожного конфликта.

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