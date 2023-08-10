Мужчину госпитализировали после поножовщины со знакомым в Первомайском районе Ростова

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
На улице 1-й Конной Армии житель Ростова едва не погиб от рук знакомого. Между мужчинами завязался словесный конфликт. Не выдержав накала эмоций, один из его участников ударил ножом оппонента и сбежал. Позже пострадавшего госпитализировали.
Сейчас полицейские проводят проверку по факту произошедшего. Устанавливается степень тяжести вреда здоровью ростовчанина. Ударивший его знакомый находится в розыске.
Ранее ростовчанин жестоко избил водителя во время дорожного конфликта.