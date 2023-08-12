Ростовчанка три дня оформляла кредиты, чтобы отдать деньги незнакомцу

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
В полицию обратилась 64-летняя женщина и рассказала, что у нее украли более одного миллиона рублей. Ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка и сообщил ей, что мошенники пытаются получить кредит на ее имя.
Он перевел разговор на якобы сотрудника безопасности, который посоветовал ей оформить как можно больше кредитов, чтобы сохранить деньги. Потерпевшей рассказали, как отвечать на вопросы сотрудников банка при оформлении кредитов.
В течение трех дней она посещала различные банковские учреждения и брала займы, говоря, что эти деньги потратит на родственников. Общая сумма займов превысила один миллион рублей, которые потерпевшая перевела на указанные мошенником счета через банкоматы.
Позже она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию, после чего возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия для выявления и задержания подозреваемых.
Ранее дело завели на предпринимателя за продажу чужих участков в Ростовской области.