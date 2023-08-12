rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:37

Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

Ростовчанка три дня оформляла кредиты, чтобы отдать деньги незнакомцу

Ростовчанка три дня оформляла кредиты, чтобы отдать деньги незнакомцу

12 августа 2023, 06:37
Фото: 1MI
Жительница Ростова-на-Дону поверила мошенникам и перевела им один миллион рублей, сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 64-летняя женщина и рассказала, что у нее украли более одного миллиона рублей. Ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка и сообщил ей, что мошенники пытаются получить кредит на ее имя.

Он перевел разговор на якобы сотрудника безопасности, который посоветовал ей оформить как можно больше кредитов, чтобы сохранить деньги. Потерпевшей рассказали, как отвечать на вопросы сотрудников банка при оформлении кредитов.

В Ростове-на-Дону суд выпустил обвиняемых по делу об автосалонах-мошенниках из СИЗО
Узнать подробнее

В течение трех дней она посещала различные банковские учреждения и брала займы, говоря, что эти деньги потратит на родственников. Общая сумма займов превысила один миллион рублей, которые потерпевшая перевела на указанные мошенником счета через банкоматы.

Позже она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию, после чего возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия для выявления и задержания подозреваемых.

Ранее дело завели на предпринимателя за продажу чужих участков в Ростовской области.

Читайте также:
В Ростове-на-Дону суд выпустил обвиняемых по делу об автосалонах-мошенниках из СИЗОВ Ростове-на-Дону орудуют мошенники, которые за взятки предлагают места в вузахКак ростовчанам будут возвращать украденные мошенниками деньги
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Кредиты#Деньги#Полиция#Банк#Мошенники
Подпишитесь
Власти собираются продать около 40 старинных домов в историческом центре Ростова
Сегодня, 07:32
Ограничения движения продлили в Халтуринском в Ростове-на-Дону до 20 декабря
Сегодня, 07:01
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 14 и по 20 августа
Сегодня, 05:09
Детям из Ростова, пострадавшим на Гребном канале, выплатят 525 тысяч рублей
Вчера, 18:26
«Перевод стрелок»: Вассерман предположил, кто может стоять за атаками БПЛА на Кубани
Вчера, 17:25