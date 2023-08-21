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Published Сегодня, 17:43

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В Ростовской области разъяснили причины задержек выплат по жилищным сертификатам для беженцев

Власти Ростовской области объяснили задержку выплат беженцам из Херсонской области

21 августа 2023, 17:43
Фото: 1MI
В Ростовской области разъяснили причины задержек выплат по жилищным сертификатам для беженцев
Вовремя осуществить выплаты по жилищным сертификатам переселенцам из Херсонской области не смогли из-за отсутствия средств от федеральных властей, заявили в министерстве строительства Ростовской области.

Власти Ростовской области объяснили, почему не выделяли деньги на покрытие жилищных сертификатов для переселенцев с Херсонской области. Дело в том, что регион не получал для этих целей средства из федерального бюджета.

На жилищный сертификат могут рассчитывать беженцы из Херсонской области, решившие остаться в Ростовской области. Заявки на их получение принимали с 31 мая по 26 июля.

В результате переселенцы оказались в неудобном положении — они оформляли жилье в собственность, однако оплату за него произвести не могли. Из-за этого многие продолжили жить в съемных квартирах, сделки по ипотечным кредитам у беженцев также были сорваны.

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Сейчас в Ростовской области оплачен 791 жилищный сертификат, на рассмотрении находятся еще 158. Оплатить их обещают до конца сентября, после поступления денег от федеральных властей.

Ранее в Ростовской области создали штаб помощи для переселенцев из Херсона.

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#Алина Заярная#Беженцы в Ростовской области#Спецоперация#Общество#Новости#Ростовская область#Херсонская область
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