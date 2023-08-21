Власти Ростовской области объяснили задержку выплат беженцам из Херсонской области

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:45
Updated Сегодня, 17:45
Власти Ростовской области объяснили, почему не выделяли деньги на покрытие жилищных сертификатов для переселенцев с Херсонской области. Дело в том, что регион не получал для этих целей средства из федерального бюджета.
На жилищный сертификат могут рассчитывать беженцы из Херсонской области, решившие остаться в Ростовской области. Заявки на их получение принимали с 31 мая по 26 июля.
В результате переселенцы оказались в неудобном положении — они оформляли жилье в собственность, однако оплату за него произвести не могли. Из-за этого многие продолжили жить в съемных квартирах, сделки по ипотечным кредитам у беженцев также были сорваны.
Сейчас в Ростовской области оплачен 791 жилищный сертификат, на рассмотрении находятся еще 158. Оплатить их обещают до конца сентября, после поступления денег от федеральных властей.
Ранее в Ростовской области создали штаб помощи для переселенцев из Херсона.