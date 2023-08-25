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Акционер ростовского мясокомбината оспаривает ликвидацию предприятия

Акционер ростовского мясокомбината оспаривает ликвидацию предприятия

25 августа 2023, 05:44
Фото: 1MI
В Ростовской области в суд поступил иск с требованием признать незаконной ликвидацию предприятия «Вепоз», говорится в материалах арбитражного суда.

Иск подал Виктор Поляничко, потребовав от Межрайонной инспекции ФНС № 26 по региону восстановить компанию в Едином государственном реестре юридических лиц. Суд уже принял иск к производству.

Известно, что заседание по делу состоится 12 октября.

Согласно данным системы «Спарк», Поляничко является одним из совладельцев предприятия с долей в 12% в установном капитале. Компания была ликвидирована в мае 2023 года.

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Чистая прибыль предприятия в 2022 году составила 130 тысяч рублей, в 2021 году — 16,1 миллиона.

Ранее иск на 17 миллионов рублей передали к «Ростовскому зерновому терминалу» из-за загрязнения Дона. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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