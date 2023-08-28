Эксперт объяснил, как мигрантов на Дону лишат гражданства за уклонение от мобилизации

«Думаю, что их присутствие на передовой может только усложнить ситуацию. Но у нас сейчас наблюдается много инфраструктурного строительства для военных объектов. Нужно делать стройбаты и иные, похожие подразделения. В них „новограждане“ будут заниматься тем же самым, чем и на гражданке, но, исполняя воинский долг. А если будут уклоняться — конечно же, их надо лишать гражданства», — уверен эксперт.