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Published Сегодня, 08:36

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Updated Сегодня, 08:38

Эксперт рассказал, как мигрантов Дона лишат гражданства за уклонение от мобилизации

Эксперт объяснил, как мигрантов на Дону лишат гражданства за уклонение от мобилизации

28 августа 2023, 08:36
Фото: 1MI
Эксперт рассказал, как мигрантов Дона лишат гражданства за уклонение от мобилизации
Закон о лишении приобретенного гражданства за уклонение от воинской службы будет полностью соответствовать современным реалиям и ожиданиям большинства жителей Дона, сообщил RostovGazeta политолог, эксперт по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Напомним, что в Госдуму планируется представить законопроект о лишении приобретенного гражданства России в случае уклонения от постановки на воинский учет.

«В информационном пространстве сегодня обсуждается много вопросов, касающихся миграционной политики. У нас много приезжих со Средней Азии, с Закавказья, которые любыми путями получают российское гражданство, при этом не очень хотят отдавать долг нашей стране», — отмечает Евгений Михайлов.

Политолог подчеркивает обеспокоенность ситуацией, которая складывается вокруг миграционной политики России. По его словам, в некоторых городах уже сформировались гетто из мигрантов, где не соблюдаются законы нашей страны.

«Не случайно, сейчас многие россияне обсуждают в соцсетях, что пока русские мужики воюют, мигранты замещают их места, занимаясь криминалом, подкупами, уклонением от воинской службы и так далее. Я полностью поддерживаю идею законопроекта, который предлагает лишать приобретенного гражданства и высылать таких людей за нарушения из России», — говорит эксперт.

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Однако собеседник задается и другим вопросом — нужны ли мигранты на передовой?Однако собеседник задается и другим вопросом — нужны ли мигранты на передовой?
Однако собеседник задается и другим вопросом — нужны ли мигранты на передовой?
Фото: mil.ru

Однако собеседник задается и другим вопросом — нужны ли мигранты на передовой?

«Думаю, что их присутствие на передовой может только усложнить ситуацию. Но у нас сейчас наблюдается много инфраструктурного строительства для военных объектов. Нужно делать стройбаты и иные, похожие подразделения. В них „новограждане“ будут заниматься тем же самым, чем и на гражданке, но, исполняя воинский долг. А если будут уклоняться — конечно же, их надо лишать гражданства», — уверен эксперт.

Политолог заостряет внимание на еще одну проблему. По его словам, многие, имеющие российское гражданство, и будучи депутатами разных уровней, сегодня не идут в депутаты. Надеясь покинуть Россию, если что-то произойдет.

«Эту ситуацию тоже надо как-то урегулировать. Я вообще придерживаюсь мнения, что надо запрещать другие гражданства, когда у человека есть гражданство России. Виды на жительство — пожалуйста. Но, по большому счету, я не видел, например, сенаторов Америки, которые имели бы квартиры в России», — резюмирует Михайлов.

Ранее RostovGazeta сообщала, как нелегально проживавших в Ростовской области мигрантов выдворили из России.

Проживавших в Ростовской области иностранцев выдворили из России
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