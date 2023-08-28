Хирург назвал виды онкологии, которая чаще всего развивается у курящих людей

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Такой информацией поделился с NEWS.ru хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Госуниверситета просвещения Александр Умнов.
Врач уточнил, что никотин, который содержится в сигаретах, вейпах и кальянах, повреждает ДНК и вызывает нарушения в работе иммунной системе. Следствием этого является то, что патогенные клетки сохраняются в организме.
На фоне курения может также развиться рак мочевого пузыря, шейки матки, печени, легких, гортани, поджелудочной железы, почек и почечных лоханок. Кроме этого, возрастает риск развития миелоидного лейкоза.
Онколог Гузаль Азизова сообщила, что факторами развития онкологических заболеваний, помимо вредных привычек, являются вирусные инфекции, генетическая предрасположенность и контакт с канцерогенными веществами.
Для профилактики заболевания необходимо отказаться от вредных привычек и вести здоровый образ жизни — заниматься физкультурой, гулять на свежем воздухе, сбалансированно питаться.