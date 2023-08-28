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Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

Хирург назвал виды онкологии, которая чаще всего развивается у курящих людей

28 августа 2023, 10:43
Курящие россияне рискуют заболеть разными видами онкологии, включая рак ротовой полости, желудка и пищевода.

Такой информацией поделился с NEWS.ru хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Госуниверситета просвещения Александр Умнов.

Врач уточнил, что никотин, который содержится в сигаретах, вейпах и кальянах, повреждает ДНК и вызывает нарушения в работе иммунной системе. Следствием этого является то, что патогенные клетки сохраняются в организме.

На фоне курения может также развиться рак мочевого пузыря, шейки матки, печени, легких, гортани, поджелудочной железы, почек и почечных лоханок. Кроме этого, возрастает риск развития миелоидного лейкоза.

Онколог Гузаль Азизова сообщила, что факторами развития онкологических заболеваний, помимо вредных привычек, являются вирусные инфекции, генетическая предрасположенность и контакт с канцерогенными веществами.

Для профилактики заболевания необходимо отказаться от вредных привычек и вести здоровый образ жизни — заниматься физкультурой, гулять на свежем воздухе, сбалансированно питаться.

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