В три раза реже стали дискредитировать ВС РФ в Ростовской области в 2023 году

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
С января по июнь 2023 года в Ростовской области к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ привлекли 12 человек. В прошлом году за тот же период наказаны были 36 граждан. Таким образом, за год показатель снизился в три раза.
Все виновные понесли наказание в виде штрафов. Их общая сумма составили 470 тысяч рублей, то есть каждый осужденный заплатил порядка 40 тысяч рублей. Максимальная сумма штрафа по статье составляет 100 тысяч рублей, а минимальная — 30 тысяч рублей.
Отмечается, что один из нарушителей является гражданином другой страны. Военнослужащих среди привлеченных к ответственности нет.
Ранее сообщалось, что жителей Ростовской области будут лишать гражданства за дезертирство и экстремизм.