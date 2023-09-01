rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:37

Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

В три раза реже стали дискредитировать ВС РФ в Ростовской области в 2023 году

В три раза реже стали дискредитировать ВС РФ в Ростовской области в 2023 году

1 сентября 2023, 13:37
Фото: 1MI
В три раза реже стали дискредитировать ВС РФ в Ростовской области в 2023 году
В 2023 году в сравнении с прошлым годом в Ростовской области стали реже дискредитировать армию России, следует из статистики судебного департамента региона.

С января по июнь 2023 года в Ростовской области к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ привлекли 12 человек. В прошлом году за тот же период наказаны были 36 граждан. Таким образом, за год показатель снизился в три раза.

Все виновные понесли наказание в виде штрафов. Их общая сумма составили 470 тысяч рублей, то есть каждый осужденный заплатил порядка 40 тысяч рублей. Максимальная сумма штрафа по статье составляет 100 тысяч рублей, а минимальная — 30 тысяч рублей.

В Шахтах 70-летнюю пенсионерку оштрафовали за дискредитацию ВС РФ на 40 тысяч рублей
Узнать подробнее

Отмечается, что один из нарушителей является гражданином другой страны. Военнослужащих среди привлеченных к ответственности нет.

Ранее сообщалось, что жителей Ростовской области будут лишать гражданства за дезертирство и экстремизм.

Читайте также:
Троих украинцев, передававших СБУ данные о российской армии, отдали под суд в РостовеЕще один стихийный мемориал появился в РостовеЭксперт объяснил, как мигрантов на Дону лишат гражданства за уклонение от мобилизации
#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спецоперация#Дискредитация ВС РФ
Подпишитесь
Синоптик Назарова заявила о заморозках в сентябре в Ростовской области
Сегодня, 06:13
Политолог рассказал, что изменится в ЧВК «Вагнер» если его возглавит уроженец Дона
31 августа, 16:26
Ростовский следователь Артур Мирзоян после обысков скрылся от силовиков
31 августа, 16:44
Энергосистемы Ростовской области и Кубани назвали перегруженными и дефицитными
31 августа, 17:17
На экстремала из Ростова Евгения Чеботарева завели дело
31 августа, 16:15
В Госдуме предложили ввести ежегодную выплату на школьников
Сегодня, 13:01